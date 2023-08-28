Уникальный спорткар BMW 70-х выставили на продажу по цене Дастера (фото)
Нынешний владелец BMW 2002tii провел капитальный ремонт спорткара в 2023 году. Автомобиль оснащен 125-сильным двигателем и имеет богатое оснащение.
На аукцион Bring a Trailer выставили BMW 2002tii 1974 года выпуска. Раритетный спорткар был полностью отреставрирован и обладает отличным состоянием. Подробности об авто сообщили на сайте аукционного дома.
Нынешний владелец купил этот BMW 2002tii в 2018 году. После этого автомобиль перекрасили в черный цвет и полностью обновили интерьер. Также спорткар оснастили новой коробкой передач и самоблокирующемся дифференциалом.
Еще одной модификацией является новый передний сплиттер. Спереди также появилась модифицированная решетка радиатора.
На авто установлены 13-дюймовые колесные диски Gotti. Они обуты в шины Vredestein Sprint Classic размером 185/70.
В интерьере появились ковшеобразные сиденья Recaro и задняя скамья. Они выполнены из черной кожи. В список оснащения входят кондиционер Behr и головное устройство Retrosound с Bluetooth.
Пробег авто после капитального ремонта составляет 69 тысяч км. Из недостатков продавец выделил трещину на приборной панели и сломанную ручку регулировки сиденья.
BMW 2002tii оснащен 2,0-литровым двигателем мощностью 125 л.с. и 127 Нм крутящего момента. Он работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой переключения передач Getrag 245.Важно
Торги за лот заканчиваются через три дня. Сейчас максимальная ставка составляет $23 250.
Ранее Фокус рассказал, что на аукцион Gooding & Company выставили очень редкий Porsche 911 Club Coupe 2012 года выпуска.