На продажу выставили спорткар Porsche 911 в уникальном цвете (фото)

Купить Porsche 911 Club Coupe могли только победители лотереи. Спорткар отличается уникальным оформлением экстерьера и интерьера.

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На аукцион Gooding & Company выставили очень редкий Porsche 911 Club Coupe 2012 года выпуска. Всего было построено 13 таких спорткаров. Подробности об авто сообщили на сайте аукционного дома.

Porsche 911 Club Coupe основан на спорткаре в кузове 991. Эта версия отличается необычным цветом кузова Family Green. Его невозможно заказать даже через программу автопроизводителя Paint to Sample.

Сзади установлен необычный спойлер Фото: Gooding & Company

Купить Porsche 911 Club Coupe могли только члены клуба Porsche. Покупатели выбирались посредством лотереи. При этом один из 13 экземпляров остался в музее Porsche.

Этот спорткар также отличается уникальным интерьером в цвете Espresso. Помимо этого существует всего два таких авто с правым расположением руля.

Porsche 911 Club Coupe отличается уникальным цветом интерьера Фото: Gooding & Company

Также Porsche 911 Club Coupe получил опциональный пакет Sport Design. Он включает особый спойлер и колесные диски Sport Techno в цвет кузова.

Спорткар оснащен 3,8-литровым оппозитным двигателем мощностью 430 л.с. Он работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.

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Предварительная оценка Porsche 911 Club Coupe составляет от 349 000 до 412 000 долларов. Торги за лот начнутся уже 1 сентября.

Ранее Фокус рассказал, что тюнинг-ателье Gunther Werks представило необычный проект на базе Porsche 911 (993).