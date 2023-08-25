На продаж виставили спорткар Porsche 911 в унікальному кольорі (фото)

Купити Porsche 911 Club Coupe могли тільки переможці лотереї. Спорткар вирізняється унікальним оформленням екстер'єру та інтер'єру.

Related video

На аукціон Gooding & Company виставили дуже рідкісний Porsche 911 Club Coupe 2012 року випуску. Загалом було побудовано 13 таких спорткарів. Подробиці про авто повідомили на сайті аукціонного дому.

Porsche 911 Club Coupe заснований на спорткарі в кузові 991. Ця версія вирізняється незвичайним кольором кузова Family Green. Його неможливо замовити навіть через програму автовиробника Paint to Sample.

Ззаду встановлено незвичайний спойлер Фото: Gooding & Company

Купити Porsche 911 Club Coupe могли тільки члени клубу Porsche. Покупців обирали за допомогою лотереї. При цьому один із 13 екземплярів залишився в музеї Porsche.

Цей спорткар також відрізняється унікальним інтер'єром у кольорі Espresso. Крім цього існує лише два таких авто з правим розташуванням керма.

Porsche 911 Club Coupe вирізняється унікальним кольором інтер'єру Фото: Gooding & Company

Також Porsche 911 Club Coupe отримав опціональний пакет Sport Design. Він охоплює особливий спойлер і колісні диски Sport Techno в колір кузова.

Спорткар оснащений 3,8-літровим опозитним двигуном потужністю 430 к.с. Він працює в парі з семиступінчастою роботизованою коробкою передач із двома зчепленнями.

Важливо

Класика на новий лад: культовий спорткар Porsche 70-х повернули у виробництво (фото)

Попередня оцінка Porsche 911 Club Coupe становить від 349 000 до 412 000 доларів. Торги за лот почнуться вже 1 вересня.

Раніше Фокус розповів, що тюнінг-ательє Gunther Werks представило незвичайний проєкт на базі Porsche 911 (993).