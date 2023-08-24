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Класика на новий лад: культовий спорткар Porsche 70-х повернули у виробництво (фото)

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Сучасний Porsche 914 впізнається за новими фарами і бампером

Новий Porsche 914 отримав двигун від сучасного купе Cayman. Його ходову допрацювали, а салон зробили розкішнішим.

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Знаменитий Porsche 914 отримав друге життя. Середньомоторний спорткар 70-х років готуються повернути в дрібносерійне виробництво. Про це повідомляється на сайті компанії Fifteen Eleven Design.

Саме ця британська фірма відродила Porsche 914. Вона займається реставрацією ретро-авто, але німецький спорткар було вирішено вдосконалити.

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Спорткар отримав силовий агрегат від Porsche Cayman

Новий Porsche 914 отримав сучасні фари і бампери, а також загострений спойлер. Усі кузовні панелі тепер карбонові, а знімний дах став прозорим. Стандартними є 18-дюймові диски Fuchs з шинами Michelin Pilot Sport 2.

В оздобленні салону використана дорога шкіра. Porsche 914 оснастили сучасними спортивними кріслами Recaro. З'явилася і більш сучасна магнітола.

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Салон обшитий дорогою шкірою

Уся технічна начинка запозичена у сучасного купе Porsche Cayman S. Опозитна 3,8-літрова шістка розвиває близько 380-400 к. с. і працює в парі з 6-ступінчастою механічною КПП.

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Деталі підвіски також запозичили у Porsche Cayman, а уповільнюють спорткар нові гальма Brembo. Шасі та кузов потребували переробки, адже двигун Porsche 914 мав повітряне охолодження, а новий мотор — рідинне.

Porsche 914, новий Porsche 914, спорткар Porsche, Porsche Cayman Fullscreen
Ззаду з'явився загострений спойлер

На новий Porsche 914 від Fifteen Eleven Design вже приймають замовлення. Вартість авто становить 350 000 фунтів стерлінгів ($444 000).

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