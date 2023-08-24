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Авто

Классика на новый лад: культовый спорткар Porsche 70-х вернули в производство (фото)

Porsche 914, новый Porsche 914, спорткар Porsche, Porsche Cayman
Современный Porsche 914 узнается по новым фарам и бамперу

Новый Porsche 914 получил двигатель от современного купе Cayman. Его ходовую доработали, а салон сделали роскошнее.

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Знаменитый Porsche 914 получил вторую жизнь. Среднемоторный спорткар 70-х годов готовятся вернуть в мелкосерийное производство. Об этом сообщается на сайте компании Fifteen Eleven Design.

Именно эта британская фирма возродила Porsche 914. Она занимается реставрацией ретро-авто, но немецкий спорткар было решено усовершенствовать.

новый Porsche 914, Porsche 914, спорткар Porsche, Porsche Cayman Fullscreen
Спорткар получил силовой агрегат от Porsche Cayman

Новый Porsche 914 получил современные фары и бамперы, а также заостренный спойлер. Все кузовные панели теперь карбоновые, а съемная крыша стала прозрачной. Стандартными являются 18-дюймовые диски Fuchs с шинами Michelin Pilot Sport 2.

В отделке салона использована дорогая кожа. Porsche 914 оснастили современными спортивными креслами Recaro. Появилась и более современная магнитола.

салон Porsche 914, Porsche 914, спорткар Porsche, Porsche Cayman Fullscreen
Салон обшит дорогой кожей

Вся техническая начинка позаимствована у современного купе Porsche Cayman S. Оппозитная 3,8-литровая шестерка развивает около 380-400 л. с. и работает в паре с 6-ступенчатой механической КПП.

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Детали подвески также позаимствовали у Porsche Cayman, а замедляют спорткар новые тормоза Brembo. Шасси и кузов потребовали переделки, ведь двигатель Porsche 914 имел воздушное охлаждения, а новый мотор – жидкостное.

Porsche 914, новый Porsche 914, спорткар Porsche, Porsche Cayman Fullscreen
Сзади появился заостренный спойлер

На новый Porsche 914 от Fifteen Eleven Design уже принимают заказы. Стоимость авто составляет 350 000 фунтов стерлингов ($444 000).

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