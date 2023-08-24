Классика на новый лад: культовый спорткар Porsche 70-х вернули в производство (фото)

Новый Porsche 914 получил двигатель от современного купе Cayman. Его ходовую доработали, а салон сделали роскошнее.

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Знаменитый Porsche 914 получил вторую жизнь. Среднемоторный спорткар 70-х годов готовятся вернуть в мелкосерийное производство. Об этом сообщается на сайте компании Fifteen Eleven Design.

Именно эта британская фирма возродила Porsche 914. Она занимается реставрацией ретро-авто, но немецкий спорткар было решено усовершенствовать.

Спорткар получил силовой агрегат от Porsche Cayman

Новый Porsche 914 получил современные фары и бамперы, а также заостренный спойлер. Все кузовные панели теперь карбоновые, а съемная крыша стала прозрачной. Стандартными являются 18-дюймовые диски Fuchs с шинами Michelin Pilot Sport 2.

В отделке салона использована дорогая кожа. Porsche 914 оснастили современными спортивными креслами Recaro. Появилась и более современная магнитола.

Салон обшит дорогой кожей

Вся техническая начинка позаимствована у современного купе Porsche Cayman S. Оппозитная 3,8-литровая шестерка развивает около 380-400 л. с. и работает в паре с 6-ступенчатой механической КПП.

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Детали подвески также позаимствовали у Porsche Cayman, а замедляют спорткар новые тормоза Brembo. Шасси и кузов потребовали переделки, ведь двигатель Porsche 914 имел воздушное охлаждения, а новый мотор – жидкостное.

Сзади появился заостренный спойлер

На новый Porsche 914 от Fifteen Eleven Design уже принимают заказы. Стоимость авто составляет 350 000 фунтов стерлингов ($444 000).

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