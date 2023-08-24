Классика на новый лад: культовый спорткар Porsche 70-х вернули в производство (фото)
Новый Porsche 914 получил двигатель от современного купе Cayman. Его ходовую доработали, а салон сделали роскошнее.
Знаменитый Porsche 914 получил вторую жизнь. Среднемоторный спорткар 70-х годов готовятся вернуть в мелкосерийное производство. Об этом сообщается на сайте компании Fifteen Eleven Design.
Именно эта британская фирма возродила Porsche 914. Она занимается реставрацией ретро-авто, но немецкий спорткар было решено усовершенствовать.
Новый Porsche 914 получил современные фары и бамперы, а также заостренный спойлер. Все кузовные панели теперь карбоновые, а съемная крыша стала прозрачной. Стандартными являются 18-дюймовые диски Fuchs с шинами Michelin Pilot Sport 2.
В отделке салона использована дорогая кожа. Porsche 914 оснастили современными спортивными креслами Recaro. Появилась и более современная магнитола.
Вся техническая начинка позаимствована у современного купе Porsche Cayman S. Оппозитная 3,8-литровая шестерка развивает около 380-400 л. с. и работает в паре с 6-ступенчатой механической КПП.Важно
Детали подвески также позаимствовали у Porsche Cayman, а замедляют спорткар новые тормоза Brembo. Шасси и кузов потребовали переделки, ведь двигатель Porsche 914 имел воздушное охлаждения, а новый мотор – жидкостное.
На новый Porsche 914 от Fifteen Eleven Design уже принимают заказы. Стоимость авто составляет 350 000 фунтов стерлингов ($444 000).
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