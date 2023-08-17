800 сил и 3 секунды до сотни: презентован самый экстремальный суперкар Porsche (фото)

Суперкар Ruf CTR 3 Evo создан на базе Porsche Cayman. Купе оснащено 800-сильным турбомотором и способно развить скорость свыше 380 км/ч.

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В Калифорнии презентован новый Ruf CTR 3 Evo. Сверхмощный суперкар выпустят лимитированной серией, а его стоимость составит 725 000 долларов. Об авто рассказали на странице Ruf в Facebook.

Сзади появилось антикрыло

Суперкар Ruf CTR 3 Evo – радикально переделанное купе Porsche Cayman. В этом нет ничего удивительного, ведь немецкая компания выполняет тюнинг Porsche с 80-х годов.

Впрочем, от Porsche Cayman в Ruf CTR 3 Evo мало что осталось. Суперкар получил полностью новый обтекаемый кузов из карбона и кевлара. Улучшить аэродинамику призваны обвес и большое антикрыло.

Салон отделан карбоном и алькантарой

В отделке салона сочетаются карбон и алькантара. Суперкар Porsche получил спортивные ковшеобразные сиденья с тоненьким каркасом из углеволокна.

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Мощность 3,8-литровой оппозитной шестерки с двумя турбинами подняли до 800 л. с., а крутящий момент – до 990 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает около 3 с, а максимальная скорость превышает 380 км/ч.

Суперкар оснащен 800-сильным турбомотором

Суперкар Porsche Ruf CTR 3 Evo доступен с 6-ступенчатой механической КПП и 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями. Также в Ruf доработали подвеску Porsche Cayman и установили карбоново-керамические тормоза диаметром 380 мм.

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