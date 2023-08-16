ДТП на $11 миллионов: в Британии разбили уникальный суперкар легенды "Формулы-1" (фото)

Суперкар Pagani Zonda 760 LH существует в единственном экземпляре. Он оснащен 760-сильным V12 и способен развить 355 км/ч.

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В Великобритании в ДТП разбили эксклюзивный Pagani Zonda 760 LH 2012 года. Уникальный суперкара построили специально для звезды "Формулы-1" Льюиса Хэмилтона. Об этом пишет издание The Sun.

Авто стоит 10,9 миллионов долларов Фото: The Sun

Авария произошла в тоннеле Пенменбах на севере Уэльса. На фото видно, что суперкар Pagani Zonda получил серьезные повреждения. Больше всего пострадала передняя часть авто, также разбито лобовое стекло и вырвано заднее колесо.

Pagani Zonda 760 LH существует в единственном экземпляре Фото: The Sun

Ремонт суперкара Pagani Zonda с карбоновым кузовом будет недешевым. Примечательно, что это не первая его авария – в 2015 году Льюис Хэмилтон уже попадал на нем в ДТП в Монако, хотя тогда повреждения были минимальными.

У суперкара серьезные повреждения Фото: The Sun

Pagani Zonda 760 LH построили в 2012 году по индивидуальному заказу Льюиса Хэмилтона и такая версия модели существует в одном-единственном экземпляре. У авто особый пурпурный цвет и эксклюзивная внутренняя отделка.

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Суперкар Pagani Zonda 760 LH оснащен 7,3-литровым 760-сильным V12 и 6-ступенчатой механической КПП. Он разгоняется до сотни за 3 с и развивает 355 км/ч.

До 2021 года авто было в гараже Льюиса Хэмилтона Фото: The Sun

Даже семикратный чемпион "Формулы-1" сэр Льюис Хэмилтон признавался, что суперкар Pagani сложный в управлении. В 2021 году он продал авто за 8,5 миллионов фунтов стерлингов ($10,9 миллионов).

Пока это самое дорогое ДТП года, однако ранее в аварию попадала и более дорогая версия Pagani Zonda за $17 миллионов.

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