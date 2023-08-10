Новейший роскошный кроссовер BMW за $160 000 разбили вскоре после покупки (фото)

Флагманский кроссовер BMW XM 2023 попал в ДТП в США. У дорогого автомобиля повреждены передняя и задняя части кузова.

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Новый BMW XM только недавно появился на рынке, а один из автомобилей уже успели разбить в ДТП. Авария произошла в американском штате Аризона. Информация про кроссовер появилась на сайте Copart.

У кроссовера отсутствуют бамперы Фото: Copart

Именно на онлайн-аукционе Copart продают битые авто из США. На фото видно, что у BMW XM 2023 отсутствуют бамперы, радиаторная решетка и заднее левое колесо.

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Повреждения не слишком серьезные и авто несложно отремонтировать. К тому же, указано, что оно заводится, а в салоне сработала только одна боковая подушка безопасности с водительской стороны. Пробег авто составляет 3646 км.

Битый BMW XM выставили на продажу Фото: Copart

Напомним, что новый BMW XM 2023 – флагманский кроссовер немецкой марки. Большой 5,1-метровый автомобиль отличается брутальным дизайном и роскошным внутренним убранством.

Салон кроссовера практически не пострадал Фото: Copart

Кроссовер BMW XM предлагают только как подзаряжаемый гибрид. Конкретно этот автомобиль оснащен 4,4-литровым V8 твин-турбо и электромотором суммарной мощностью 653 л. с. Исправным он способен разогнаться до 100 км/ч за 4,3 с, а его максимальная скорость может быть ограничена на 250 или 270 км/ч. К тому же, можно проехать 88 км на электротяге. Цена стартует с $160 000.

Ранее Фокус сообщал, что электромобиль Tesla оказался в бассейне после ДТП.

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