ДТП на $11 мільйонів: у Британії розбили унікальний суперкар легенди "Формули-1" (фото)

Суперкар Pagani Zonda 760 LH існує в єдиному екземплярі. Він оснащений 760-сильним V12 і здатний розвинути 355 км/год.

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У Великій Британії в ДТП розбили ексклюзивний Pagani Zonda 760 LH 2012 року. Унікальний суперкар побудували спеціально для зірки "Формули-1" Льюїса Гамільтона. Про це пише видання The Sun.

Авто коштує 10,9 мільйонів доларів Фото: The Sun

Аварія сталася в тунелі Пенменбах на півночі Уельсу. На фото видно, що суперкар Pagani Zonda зазнав серйозних пошкоджень. Найбільше постраждала передня частина авто, також розбите лобове скло і вирване заднє колесо.

Pagani Zonda 760 LH існує в єдиному екземплярі Фото: The Sun

Ремонт суперкара Pagani Zonda з карбоновим кузовом буде недешевим. Примітно, що це не перша його аварія — у 2015 році Льюїс Гамільтон уже потрапляв на ньому в ДТП у Монако, хоча тоді пошкодження були мінімальними.

У суперкара серйозні пошкодження Фото: The Sun

Pagani Zonda 760 LH побудували у 2012 році за індивідуальним замовленням Льюїса Гамільтона і така версія моделі існує в одному-єдиному екземплярі. У авто особливий пурпуровий колір і ексклюзивне внутрішнє оздоблення.

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Суперкар Pagani Zonda 760 LH оснащений 7,3-літровим 760-сильним V12 і 6-ступінчастою механічною КПП. Він розганяється до сотні за 3 с і розвиває 355 км/год.

До 2021 року авто було в гаражі Льюїса Гамільтона Фото: The Sun

Навіть семиразовий чемпіон "Формули-1" сер Льюїс Гамільтон зізнавався, що суперкар Pagani складний в управлінні. У 2021 році він продав авто за 8,5 мільйонів фунтів стерлінгів ($10,9 мільйонів).

Поки що це найдорожча ДТП року, проте раніше в аварію потрапляла і дорожча версія Pagani Zonda за $17 мільйонів.

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