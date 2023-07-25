Страшна ДТП: вантажівка розчавила суперкар Lamborghini за $350 000 (фото)

Незадовго до аварії поліцейські помітили, що Lamborghini Aventador їхав зі швидкістю понад 160 км/год. Водій не впорався з керуванням суперкара та в'їхав у причіп вантажівки.

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У штаті Джорджія на автомагістралі I-75 водій орендованого Lamborghini Aventador 2018 року врізався у вантажівку. Унаслідок ДТП суперкар зазнав значних пошкоджень. Про це розповіли на сайті Autoevolution.

За словами поліцейських, 36-річний водій Lamborghini Aventador втратив керування над суперкаром і влетів у вантажівку на великій швидкості. Попри те, що причіп тягача ледь не розчавив автомобіль, водій відбувся легкими травмами. Він навіть зміг самостійно вийти з авто.

Дорогу перекрили на кілька годин Фото: Gordon Gazette

За 20 хвилин до ДТП поліцейські зафіксували, що Lamborghini Aventador їхав зі швидкістю понад 160 км/год. Висока швидкість могла стати причиною втрати контролю над авто.

Поки що невідомо, яке покарання загрожує водієві суперкара. Крім штрафу йому доведеться виплатити чималу суму за пошкоджений суперкар.

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Нагадаємо, що Lamborghini Aventador оснащується 6,5-літровим атмосферним двигуном V12 потужністю 700 к.с. і 690 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 2,9 секунди, а максимальна швидкість становить 350 км/год.

Раніше Фокус повідомляв, що відразу два рідкісних Lamborghini Aventador Ultimae постраждали в безглуздій ДТП в Австралії.