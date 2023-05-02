ДТП на мільйон: рідкісний суперкар Lamborghini розбили в безглуздій аварії (відео)

Усього випущено лише 800 купе Lamborghini Aventador SVJ. Швидкісний 780-сильний суперкар вартістю близько $600 000 розвиває 350 км/год.

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У центрі Лондона потрапив у ДТП рідкісний Lamborghini Aventador SVJ. Лімітований суперкар врізався у міський двоповерховий автобус. Про це пише видання The Sun.

Передня частина авто повністю знищена Фото: The Sun

Аварія сталася 29 квітня близько 4 години ранку, коли трафік у Лондоні не був надто інтенсивним. На великій швидкості Lamborghini Aventador SVJ врізався у боковину автобуса.

Усього випустили лише 800 Lamborghini Aventador SVJ Фото: Lamborghini

Лише до 6.00 ранку суперкар та автобус розтягли. У Lamborghini Aventador SVJ практично повністю знищено передню частину і його ремонт буде недешевим. Біля автобуса відлетіла одна із кузовних панелей на боковині.

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Суперкар Lamborghini Aventador SVJ – рідкісна заряджена версія моделі. Усього випущено лише 800 таких купе з 6,5-літровим 780-сильним V12. Автомобіль розганяється до 100 км/год за 2,8 с і розвиває 350 км/год.

Ціна Lamborghini Aventador SVJ складає близько 600 000 доларів. Втім, і двоповерховий лондонський автобус недешевий – він коштує понад $300 000, тобто сумарна вартість пошкоджених транспортних засобів – близько мільйона доларів.

До речі, нещодавно ще один суперкар Lamborghini Aventador SVJ повністю вигорів після ДТП.

Також Фокус повідомляв, що група "Антитіла" потрапила у ДТП через викурені гайки з колеса.