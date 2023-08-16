Карбоновый кузов и 1850 сил: представлен сверхскоростной гиперкар из Дании (фото)

Zenvo Aurora станет одним из самых быстрых серийных автомобилей в мире. Гиперкар способен разгоняться до сотни всего за 2,3 секунды и развивать скорость 450 км/ч.

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Датская компания Zenvo представила свой новый гиперкар Aurora. Новинка будет доступна в двух версиях мощностью 1450 и 1850 сил. Об этом рассказали на сайте Autocar.

Zenvo Aurora получил футуристичный дизайн с необычными панелями кузова. Боковые двери открываются вверх, а не в стороны, как у многих других суперкаров.

Zenvo Aurora Agil рассчитан на езду по гоночному треку Фото: Zenvo Zenvo Aurora Tur является более комфортной версией гиперкара Фото: Zenvo

Гиперкар получил карбоновый кузов, который построен вокруг легкого монокока из углеродного волокна. Новинка весит всего 1300 кг в трековой версии Agil и 1450 кг в модификации Tur.

Zenvo Aurora Agil получил огромное заднее антикрыло Фото: Zenvo Zenvo Aurora Tur оснащен системой полного привода Фото: Zenvo

В Zenvo заявили, что при разработке Aurora основное внимание было уделено тому, чтобы гиперкар оставался комфортным для повседневного использования. Тем не менее его динамика не должна вызывать вопросов.

Самая быстрая модификация Zenvo Aurora Tur оснащена гибридной силовой установкой с 6,6-литровым двигателем V12 и тремя электромоторами суммарной мощностью 1850 л.с. Она дополнена полным приводом и позволяет разгоняться от 0 до 100 км/ч за 2,3 секунды. Максимальная скорость составляет 450 км/ч.

Версия Agil имеет на два электромотора меньше и обладает мощностью 1450 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 2,5 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 365 км/ч.

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Интерьер гиперкара сосредоточен на водителе. Внутри установлены аналоговая панель приборов и компактный мультимедийный дисплей с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Все элементы интерьера сосредоточены на водителе Фото: Zenvo

Начальная стоимость Zenvo Aurora составит 3,9 млн долларов. Всего будет изготовлено 100 экземпляров гиперкара, а первые поставки клиентам начнутся в 2026 году.

Ранее Фокус сообщал, что итальянский производитель кузовов Ares Modena представил суперкар Panther Evo.