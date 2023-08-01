640 сил и карбоновый кузов: итальянцы представили необычный суперкар в ретро-стиле (фото)

Ares Modena Panther Evo получил стильный дизайн в ретро-стиле. Суперкар построен на базе Lamborghini Huracan и оснащен 640-сильным двигателем.

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Итальянский производитель кузовов Ares Modena представил суперкар Panther Evo. Его дизайн вдохновлен культовым De Tomaso Pantera. Об этом рассказали на сайте CarBuzz.

Ares Modena Panther Evo получил стильный дизайн в ретро-стиле. Спереди расположены V-образные дневные ходовые огни и скрытые фары.

Спереди установлены скрытые фары Фото: Ares Modena

Сзади размещены узкие светодиодные фонари. Под ними установлены два выхлопных патрубка.

Сзади размещены два выхлопных патрубка Фото: Ares Modena

Новинка вдохновлена суперкаром De Tomaso Pantera, который выпускался с 1971 по 1992 год. Самая мощная версия оснащалась 5,8-литровым двигателем V8 мощностью 330 л.с. и 466 Нм крутящего момента.

De Tomaso Pantera выпускался с 1971 по 1992 год Фото: Wikipedia

Ares Modena Panther Evo построен на базе суперкара Lamborghini Huracan. Кузов изготовлен из углеродного волокна, что позволило сделать его очень легким.

Суперкар оснащен 5,2-литровым атмосферным двигателем V10 мощностью 640 л.с. и 600 Нм крутящего момента. Он работает в паре с семиступенчатой автоматической коробкой передач с двумя сцеплениями.

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 3,1 секунды. Максимальная скорость составляет 325 км/ч.

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Интерьер суперкара был сильно изменен в сравнении с Lambroghini Huracan. Внутри появился H-образный селектор выбора передачи в духе оригинального De Tomaso Pantera.

Интерьер Ares Modena Panther Evo изготовлен вручную Фото: Ares Modena

Стоимость и дата выхода Ares Modena Panther Evo на рынок не раскрываются. Известно, что суперкар будет изготовлен ограниченным тиражом.

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