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Необычный дизайн и 1250 сил: американцы представили самый быстрый суперкар в мире (фото)

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Фото: Czinger | Czinger 21C V Max будет выпущен ограниченным тиражом

Czinger 21C V Max собирается побить мировой рекорд по разгону от 0 до 402 км/ч с последующим торможением. Суперкар оснащен 1250-сильной гибридной установкой и может разгоняться от 0 до 100 км/ч за 1,8 секунды.

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На Фестивале скорости в Гудвуде представили американский суперкар Czinger 21C V Max. Новинка намерена побить мировой рекорд по времени разгона. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

Czinger 21C V Max получил необычный обтекаемый дизайн. Длинные боковые двери открываются вверх, почти как у моделей Lamborghini.

Czinger 21C V Max Fullscreen
Боковые двери открываются вверх
Фото: Czinger

Суперкар окрасили в оранжевый цвет Golden State of Mind. Покупатели смогут заказать автомобиль и в других оттенках.

Czinger 21C V Max Fullscreen
Czinger 21C V Max окрасили в оранжевый цвет Golden State of Mind
Фото: Czinger

В конструкции Czinger 21C V Max применяются только легкие материалы. Монокок изготовлен из карбона, что позволило сильно снизить вес новинки.

В интерьере расположено два посадочных места. Водительское кресло расположено по центру, а позади него находится место для пассажира.

Czinger 21C V Max Fullscreen
Интерьер рассчитан на два посадочных места
Фото: Czinger

В Czinger заявили, что суперкар способен разгоняться от 0 до 402 км/ч и тормозить до полной остановки всего за 27 секунд. Для сравнения, текущий рекордсмен Koenigsegg Regera выполняет это упражнение за 28,81 секунды.

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Czinger 21C V Max оснащен гибридной силовой установкой с 2,88-литровым двигателем V8 и тремя электромоторами суммарной мощностью 1250 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 1,8 секунды, а максимальная скорость составляет более 400 км/ч.

Стоимость Czinger 21C V Max и дата выхода модели на рынок пока не разглашаются. Ожидается, что начальная стоимость авто составит более 1,5 млн долларов.

Ранее Фокус писал, что Lamborghini представили трековый суперкар SC63 LMDh.