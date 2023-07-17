Незвичайний дизайн і 1250 сил: американці представили найшвидший суперкар у світі (фото)

Czinger 21C V Max збирається побити світовий рекорд із розгону від 0 до 402 км/год із подальшим гальмуванням. Суперкар оснащений 1250-сильною гібридною установкою та може розганятися від 0 до 100 км/год за 1,8 секунди.

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На Фестивалі швидкості в Гудвуді представили американський суперкар Czinger 21C V Max. Новинка має намір побити світовий рекорд за часом розгону. Про це розповіли на сайті Carscoops.

Czinger 21C V Max отримав незвичайний обтічний дизайн. Довгі бічні двері відчиняються вгору, майже як у моделей Lamborghini.

Бічні двері відчиняються вгору Фото: Czinger

Суперкар пофарбували в помаранчевий колір Golden State of Mind. Покупці зможуть замовити автомобіль і в інших відтінках.

Czinger 21C V Max пофарбували в помаранчевий колір Golden State of Mind Фото: Czinger

У конструкції Czinger 21C V Max застосовуються тільки легкі матеріали. Монокок виготовлено з карбону, що дало змогу сильно знизити вагу новинки.

В інтер'єрі розташовані два посадкові місця. Водійське крісло розташоване по центру, а позаду нього розташоване місце для пасажира.

Інтер'єр розрахований на два посадкові місця Фото: Czinger

У Czinger заявили, що суперкар здатний розганятися від 0 до 402 км/год та гальмувати до повної зупинки всього 27 секунд. Для порівняння, поточний рекордсмен Koenigsegg Regera виконує цю вправу за 28,81 секунди.

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Czinger 21C V Max оснащений гібридною силовою установкою з 2,88-літровим двигуном V8 і трьома електромоторами сумарною потужністю 1250 к.с. Розгін від 0 до 100 км/год займає всього 1,8 секунди, а максимальна швидкість становить понад 400 км/год.

Вартість Czinger 21C V Max і дата виходу моделі на ринок поки що не розголошуються. Очікується, що початкова вартість авто становитиме понад 1,5 млн доларів.

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