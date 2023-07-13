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Авто

Lamborghini представили свій найшвидший суперкар в історії (фото)

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Фото: Lamborghini | Lamborghini SC63 LMDh створений для перегонів на витривалість

Публічна прем'єра Lamborghini SC63 LMDh відбудеться вже до кінця 2023 року. Суперкар оснастять гібридною силовою установкою з новітнім двигуном V8 потужністю 680 сил.

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Lamborghini представили трековий суперкар для перегонів на витривалість SC63 LMDh. Новинка може дебютувати в марафоні "24 години Ле-Мана" у 2024 році. Про це розповіли на сайті PistonHeads.

Lamborghini SC63 LMDh отримав впізнаваний дизайн у фірмовому стилі бренду. Спереду розташовані великі фари з Y-подібними денними ходовими вогнями.

Lamborghini SC63 LMDh Fullscreen
Спереду встановлені Y-подібні денні ходові вогні
Фото: Lamborghini

Ззаду встановлено масивне антикрило та незвичайну оптику. Також поруч є великий дифузор для забезпечення більшої притискної сили.

Lamborghini SC63 LMDh Fullscreen
Задня оптика виконана у фірмовому стилі Lamborghini
Фото: Lamborghini

Lamborghini SC63 LMDh отримав передові технології бренду. Вони дозволили зробити суперкар ще швидшим і ефективнішим.

"SC63 — найбільш передовий перегоновий автомобіль, коли-небудь вироблений Lamborghini", — заявив головний виконавчий директор Lamborghini Стефан Вінкельманн.

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Шасі суперкара розроблено спільно з французькою компанією Ligier. За дизайн відповідальний відділ Centro Stile. Автомобіль пофарбували у фірмовий колір Verde Mantis з італійським триколором.

Lamborghini SC63 LMDh Fullscreen
Болід пофарбований у колір Verde Mantis
Фото: Lamborghini

Lamborghini SC63 LMDh оснащений новітнім 3,8-літровим двигуном V8 і мотор-генератором сумарною потужністю 680 к.с. Це найефективніша силова установка в історії бренду.

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