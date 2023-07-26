Легкий вес и 650 сил: легендарный инженер представил необычный ретро-суперкар (фото)

Суперкар Nichols N1A будет выпущен ограниченным тиражом. Новинка оснащена 650 сильным двигателем, а ее вес составляет всего 900 кг.

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Американская компания Nichols Cars представила ретро-суперкар N1A. Новинка вдохновлена культовым болидом McLaren M1A 1960-х. Об этом рассказали на сайте Motor1.

Nichols Cars основал легендарный инженер Стив Николс. Именно он первым применил углеродное волокно в конструкции болидов "Формулы-1".

Стив Николс спроектировал знаменитые гоночные автомобили McLaren MP4/3 и MP4/4. Позже он работал с компаниями Ferrari, Jaguar, Jordan и Sauber.

Стив Николс рядом со своим новым суперкаром Фото: Nichols Cars

Nichols N1A получил необычный дизайн в духе McLaren M1A. Спереди расположены компактные фары и хромированная решетка радиатора.

Сзади размещены небольшие фонари и два выхлопных патрубка. У автомобиля нет крыши, что позволило снизить его вес всего до 900 кг.

Сзади установлены компактные фонари Фото: Nichols Cars

Спереди установлены 19-дюймовые колесные диски, а сзади — 20-дюймовые. Они обуты в шины Michelin Pilot Sport Cup 2.

Первая партия Nichols N1A будет изготовлена тиражом в 15 экземпляров. Каждый автомобиль будет посвящен одной из 15 гонок, в которых побеждал болид McLaren MP4/4.

Новинка получила минималистичный интерьер Фото: Nichols Cars

В Nichols Cars доработали 6,2-литровый двигатель V8 LS3 от Chevrolet Corvette, увеличив его объем до 7 литров. Это и многие другие изменения позволили повысить мощность с 430 до 650 л.с. Он будет работать в паре с шестиступенчатой ​​механической коробкой передач или автоматической КПП на выбор.

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Цены на Nichols N1A пока не разглашаются. Каждый суперкар будет изготовлен вручную, чтобы удовлетворить все предпочтения клиентов.

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