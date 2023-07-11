Единственный в своем роде: презентован самый экстремальный суперкар Ferrari (фото)

Новый Ferrari KC23 построен на базе гоночной модели 499 GT3. Легкое карбоновое купе оснащено 600-сильным V8 твин-турбо.

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Ferrari показали впечатляющий суперкар KC23. Трековая модель выпущена в одном-единственном экземпляре по заказу давнего клиента итальянской марки. Об этом сообщается на ее официальном сайте.

Двери суперкара поднимаются вверх Фото: Ferrari

По сути, новый Ferrari KC23 является гоночным болидом. В его основе лежит очень успешный Ferrari 488 GT3, выигравший 530 разных соревнований в различных чемпионатах по всему миру.

Шасси Ferrari 488 GT3 сохранили, а вот карбоновый кузов у KC23 полностью новый. Дизайн получился стремительным и элегантным, хотя на самом деле он продиктован соображениями аэродинамики.

Суперкар построен на базе гоночного Ferrari 488 GT3 Фото: Ferrari

У авто огромное антикрыло и карбоновый обвес. Также обращают на себя внимание поднимающиеся вверх двери, тоненькие диодные фары и фонари.

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Салон Ferrari 488 GT3 практически не изменился. Суперкар получил руль-штурвал, цифровой щиток приборов и ковшеобразные кресла, а в отделке сочетаются карбон и алькантара. Вместо зеркал заднего вида установили камеры.

Салон отделан карбоном и алькантарой Фото: Ferrari

Суперкар Ferrari KC23 оснащен 3,9-литровым V8 твин-турбо на 600 л. с. и 700 Нм. В паре с ним работает 6-ступенчатая секвентальная КПП.

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