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Возрожденная легенда: знаменитый суперкар Lamborghini Diablo вернули в производство (фото)

Lamborghini Diablo 2023, Lamborghini Diablo, новый Lamborghini Diablo, суперкар Lamborghini
Lamborghini Diablo получил современную версию

Lamborghini Diablo усовершенствовали, а мощность его 5,7-литрового V12 подняли до 550 л. с. Суперкар способен разогнаться до 100 км/ч за 3,5 с и развить 335 км/ч.

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Легендарный Lamborghini Diablo возвращается. Культовый суперкар 90-х получил современную версию, которую выпустят лимитированной серией. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Lamborghini Diablo 2023, Lamborghini Diablo, новый Lamborghini Diablo, суперкар Lamborghini Fullscreen
Суперкар выпустят лимитированной серией

Новый Lamborghini Diablo создан итальянской компанией Eccentrica. Ее основал итальянский миллионер и давний поклонник Lamborghini Эммануэле Коломбини. Eccentrica Diablo (именно так назвали модель) создан на базе оригинального суперкара, но прошел основательную модернизацию.

Купе Lamborghini Diablo сохраняет классический клиновидный дизайн с поднимающимися вверх дверями, но получило современные черты вроде диодных фар, обвеса или 19-дюймовых дисков. В конструкции использованы карбон и титан.

Lamborghini Diablo 2023, Lamborghini Diablo, новый Lamborghini Diablo, суперкар Lamborghini Fullscreen
Показания приборов выведены на цифровой дисплей

Карбон наряду с кожей и алькантарой присутствует и в салоне Lamborghini Diablo. Суперкар получил цифровой щиток приборов и современную аудиосистему Marantz.

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5,7-литровый V12 Lamborghini доработан и его мощность выросла до 550 л. с. Теперь разгон до 100 км/ч занимает 3,5 с, а максимальная скорость составляет 335 км/ч.

Lamborghini Diablo 2023, Lamborghini Diablo, новый Lamborghini Diablo, суперкар Lamborghini Fullscreen
В отделке салона использованы кожа, алькантара и карбон

Кроме того, появился новый выхлоп от Capristo. А современные тормоза Brembo и шины Pirelli P Zero Trofeo R сократили тормозной путь со 100 км/ч до 34 м.

Всего выпустят 19 Eccentrica Diablo стоимостью 1,2 миллиона евро. Все авто будут выпущены по индивидуальному заказу и компания учтет все пожелания клиентов.

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