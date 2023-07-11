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В Швеции представили самый быстрый четырехместный автомобиль в мире (фото)

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Фото: Koenigsegg | Всего будет выпущено 300 экземпляров Koenigsegg Gemera

Koenigsegg Gemera будет предложен в двух версиях мощностью 1400 или 2300 сил. Суперкар способен разгоняться от 0 до 100 км/ч менее чем за три секунды и развивать скорость свыше 350 км/ч.

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Шведский бренд Koenigsegg представил серийную версию суперкара Gemera. Это будет самый быстрый четырехместный автомобиль в мире. Об этом рассказали на сайте PistonHeads.

Koenigsegg Gemera получил стильный дизайн с узкими передними фарами. На переднем бампере есть несколько массивных воздухозаборников.

Koenigsegg Gemera Fullscreen
Koenigsegg Gemera получил обтекаемый силуэт
Фото: Koenigsegg

Сзади установлен большой карбоновый диффузор. Выхлопные патрубки выходят прямо из моторного отсека.

Koenigsegg Gemera Fullscreen
Выхлопные патрубки направлены вверх
Фото: Koenigsegg

Также Koenigsegg Gemera получил фирменный механизм открытия боковых дверей DSHAD. Они распахиваются не в сторону, а плавно сдвигаются вперед и поднимаются на 90 градусов вверх.

Koenigsegg Gemera Fullscreen
Koenigsegg Gemera получил фирменный механизм открытия дверей
Фото: Koenigsegg

В интерьере установлены несколько больших дисплеев. Для пассажиров на заднем ряду сидений предусмотрены отдельный экран управления и четыре подстаканника.

Koenigsegg Gemera Fullscreen
Для пассажиров на заднем ряду сидений предусмотрен отдельный дисплей
Фото: Koenigsegg

Суперкар будет предложен в двух версиях. Базовая модификация получит гибридную силовую установку с 2,0-литровым трехцилиндровым двигателем и электромотором суммарной мощностью 1400 л.с. и 1850 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч будет занимать менее трех секунд.

Топовая модификация оснащает суперкар гибридной силовой установкой с 5,0-литровым двигателем V8 и электромотором суммарной мощностью 2300 л.с. и 2750 Нм крутящего момента. Этот двигатель будет доступен как опция за 400 000 долларов.

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Первые поставки Koenigsegg Gemera клиентам начнутся в 2025 году. Ожидается, что начальная стоимость суперкара составит около 2 млн долларов. Всего будет выпущено 300 экземпляров.

Ранее Фокус сообщал, что в Koenigsegg устроили благотворительную акцию в поддержку Украины.