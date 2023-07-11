У Швеції представили найшвидший чотиримісний автомобіль у світі (фото)

Koenigsegg Gemera буде запропонований у двох версіях потужністю 1400 або 2300 сил. Суперкар здатний розганятися від 0 до 100 км/год менш ніж за три секунди та розвивати швидкість понад 350 км/год.

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Шведський бренд Koenigsegg представив серійну версію суперкара Gemera. Це буде найшвидший чотиримісний автомобіль у світі. Про це розповіли на сайті PistonHeads.

Koenigsegg Gemera отримав стильний дизайн з вузькими передніми фарами. На передньому бампері є кілька масивних повітрозабірників.

Koenigsegg Gemera отримав обтічний силует Фото: Koenigsegg

Позаду встановлено великий карбоновий дифузор. Вихлопні патрубки виходять прямо з моторного відсіку.

Вихлопні патрубки спрямовані вгору Фото: Koenigsegg

Також Koenigsegg Gemera отримав фірмовий механізм відкриття бічних дверей DSHAD. Вони відчиняються не в бік, а плавно зсуваються вперед і підіймаються на 90 градусів вгору.

Koenigsegg Gemera отримав фірмовий механізм відкриття дверей Фото: Koenigsegg

В інтер'єрі встановлено кілька великих дисплеїв. Для пасажирів на задньому ряду сидінь передбачено окремий екран керування та чотири підстаканники.

Для пасажирів на задньому ряду сидінь передбачено окремий дисплей Фото: Koenigsegg

Суперкар буде запропонований у двох версіях. Базова модифікація отримає гібридну силову установку з 2,0-літровим трициліндровим двигуном і електромотором сумарною потужністю 1400 к.с. і 1850 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займатиме менш ніж три секунди.

Топова модифікація оснащує суперкар гібридною силовою установкою з 5,0-літровим двигуном V8 і електромотором сумарною потужністю 2300 к.с. і 2750 Нм крутного моменту. Цей двигун буде доступний як опція за 400 000 доларів.

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Перші поставки Koenigsegg Gemera клієнтам розпочнуться у 2025 році. Очікується, що початкова вартість суперкара становитиме близько 2 млн доларів. Загалом буде випущено 300 екземплярів.

Раніше Фокус повідомляв, що в Koenigsegg влаштували благодійну акцію на підтримку України.