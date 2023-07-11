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Авто

У Швеції представили найшвидший чотиримісний автомобіль у світі (фото)

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Фото: Koenigsegg | Загалом буде випущено 300 екземплярів Koenigsegg Gemera

Koenigsegg Gemera буде запропонований у двох версіях потужністю 1400 або 2300 сил. Суперкар здатний розганятися від 0 до 100 км/год менш ніж за три секунди та розвивати швидкість понад 350 км/год.

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Шведський бренд Koenigsegg представив серійну версію суперкара Gemera. Це буде найшвидший чотиримісний автомобіль у світі. Про це розповіли на сайті PistonHeads.

Koenigsegg Gemera отримав стильний дизайн з вузькими передніми фарами. На передньому бампері є кілька масивних повітрозабірників.

Koenigsegg Gemera Fullscreen
Koenigsegg Gemera отримав обтічний силует
Фото: Koenigsegg

Позаду встановлено великий карбоновий дифузор. Вихлопні патрубки виходять прямо з моторного відсіку.

Koenigsegg Gemera Fullscreen
Вихлопні патрубки спрямовані вгору
Фото: Koenigsegg

Також Koenigsegg Gemera отримав фірмовий механізм відкриття бічних дверей DSHAD. Вони відчиняються не в бік, а плавно зсуваються вперед і підіймаються на 90 градусів вгору.

Koenigsegg Gemera Fullscreen
Koenigsegg Gemera отримав фірмовий механізм відкриття дверей
Фото: Koenigsegg

В інтер'єрі встановлено кілька великих дисплеїв. Для пасажирів на задньому ряду сидінь передбачено окремий екран керування та чотири підстаканники.

Koenigsegg Gemera Fullscreen
Для пасажирів на задньому ряду сидінь передбачено окремий дисплей
Фото: Koenigsegg

Суперкар буде запропонований у двох версіях. Базова модифікація отримає гібридну силову установку з 2,0-літровим трициліндровим двигуном і електромотором сумарною потужністю 1400 к.с. і 1850 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займатиме менш ніж три секунди.

Топова модифікація оснащує суперкар гібридною силовою установкою з 5,0-літровим двигуном V8 і електромотором сумарною потужністю 2300 к.с. і 2750 Нм крутного моменту. Цей двигун буде доступний як опція за 400 000 доларів.

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Перші поставки Koenigsegg Gemera клієнтам розпочнуться у 2025 році. Очікується, що початкова вартість суперкара становитиме близько 2 млн доларів. Загалом буде випущено 300 екземплярів.

Раніше Фокус повідомляв, що в Koenigsegg влаштували благодійну акцію на підтримку України.