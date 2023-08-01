640 сил і карбоновий кузов: італійці представили незвичайний суперкар у ретростилі (фото)

Ares Modena Panther Evo отримав стильний дизайн у ретростилі. Суперкар побудований на базі Lamborghini Huracan і оснащений 640-сильним двигуном.

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Італійський виробник кузовів Ares Modena представив суперкар Panther Evo. Його дизайн натхненний культовим De Tomaso Pantera. Про це розповіли на сайті CarBuzz.

Ares Modena Panther Evo отримав стильний дизайн у ретростилі. Спереду розташовані V-подібні денні ходові вогні та приховані фари.

Спереду встановлені приховані фари Фото: Ares Modena

Ззаду розміщені вузькі світлодіодні ліхтарі. Під ними встановлені два вихлопні патрубки.

Ззаду розміщені два вихлопні патрубки Фото: Ares Modena

Новинка натхненна суперкаром De Tomaso Pantera, який випускався з 1971 по 1992 рік. Найпотужніша версія оснащувалася 5,8-літровим двигуном V8 потужністю 330 к.с. і 466 Нм крутного моменту.

De Tomaso Pantera випускався з 1971 по 1992 рік Фото: Wikipedia

Ares Modena Panther Evo побудований на базі суперкара Lamborghini Huracan. Кузов виготовлено з вуглецевого волокна, що дало змогу зробити його дуже легким.

Суперкар оснащений 5,2-літровим атмосферним двигуном V10 потужністю 640 к.с. і 600 Нм крутного моменту. Він працює в парі з семиступінчастою автоматичною коробкою передач із двома зчепленнями.

Розгін від 0 до 100 км/год займає 3,1 секунди. Максимальна швидкість становить 325 км/год.

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Інтер'єр суперкара був сильно змінений порівняно з Lambroghini Huracan. Усередині з'явився H-подібний селектор вибору передачі в дусі оригінального De Tomaso Pantera.

Інтер'єр Ares Modena Panther Evo виготовлений вручну Фото: Ares Modena

Вартість і дата виходу Ares Modena Panther Evo на ринок не розкриваються. Відомо, що суперкар буде виготовлено обмеженим тиражем.

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