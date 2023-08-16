Карбоновий кузов і 1850 сил: представлено надшвидкісний гіперкар із Данії (фото)

Zenvo Aurora стане одним з найшвидших серійних автомобілів у світі. Гіперкар здатний розганятися до сотні всього за 2,3 секунди та розвивати швидкість 450 км/год.

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Данська компанія Zenvo представила свій новий гіперкар Aurora. Новинка буде доступна у двох версіях потужністю 1450 і 1850 сил. Про це розповіли на сайті Autocar.

Zenvo Aurora отримав футуристичний дизайн з незвичайними панелями кузова. Бічні двері відчиняються вгору, а не в сторони, як у багатьох інших суперкарів.

Zenvo Aurora Agil розрахований на їзду по перегоновому треку Фото: Zenvo Zenvo Aurora Tur є більш комфортною версією гіперкара Фото: Zenvo

Гіперкар отримав карбоновий кузов, який побудований навколо легкого монокока з вуглецевого волокна. Новинка важить лише 1300 кг у трековій версії Agil і 1450 кг у модифікації Tur.

Zenvo Aurora Agil отримав величезне заднє антикрило Фото: Zenvo Zenvo Aurora Tur оснащений системою повного приводу Фото: Zenvo

У Zenvo заявили, що під час розробки Aurora основну увагу було приділено тому, щоб гіперкар залишався комфортним для повсякденного використання. Проте його динаміка не повинна викликати питань.

Найшвидша модифікація Zenvo Aurora Tur оснащена гібридною силовою установкою з 6,6-літровим двигуном V12 і трьома електромоторами сумарною потужністю 1850 к.с. Вона доповнена повним приводом і дає змогу розганятися від 0 до 100 км/год за 2,3 секунди. Максимальна швидкість становить 450 км/год.

Версія Agil має на два електромотори менше та видає потужність 1450 к.с. Розгін від 0 до 100 км/год займає 2,5 секунди, а максимальна швидкість обмежена на позначці 365 км/год.

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Інтер'єр гіперкара зосереджений на водієві. Усередині встановлені аналогова панель приладів і компактний мультимедійний дисплей з підтримкою Apple CarPlay і Android Auto.

Усі елементи інтер'єру зосереджені на водієві Фото: Zenvo

Початкова вартість Zenvo Aurora становитиме 3,9 млн доларів. Загалом буде виготовлено 100 екземплярів гіперкара, а перші поставки клієнтам почнуться у 2026 році.

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