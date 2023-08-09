Ракета за $3 мільйони: у США показали суперкар із максимальною швидкістю 500 км/год (фото)

Лімітований суперкар Hennessey Venom F5 Revolution Roadster оснащений 1817-сильним V8. Карбонове авто важить лише 1400 кг.

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У США презентували новий Hennessey Venom F5 Revolution Roadster. Екстремальний суперкар претендує на звання найшвидшого авто у світі. Подробиці моделі опублікували на офіційному сайті Hennessey.

Суперкар важить 1400 кг Фото: Hennessey

Новий Hennessey Venom F5 Revolution Roadster — екстремальний варіант суперкара. Всього випустять тільки 12 таких авто вартістю 3 мільйони доларів.

Як і купе Hennessey Venom F5 Revolution, родстер отримав аеродинамічний пакет з обвісом, великим антикрилом і повітрозабірником на капоті двигуна. Притискна сила збільшилася до 635 кг при 400 км/год. Крім того, суперкар полегшений до 1400 кг за рахунок нового знімного даху і кованих дисків.

Салон оздоблений шкірою, алькантарою і карбоном Фото: Hennessey

В оздобленні салону поєднуються шкіра, алькантара та карбон. У Hennessey готові виконати будь-які побажання клієнтів щодо кольору кузова та салону. Hennessey Venom F5 Revolution Roadster отримав систему телеметрії, як у гоночних авто.

Максимальна швидкість кабріолета становить близько 500 км/год Фото: Hennessey

Американський суперкар оснащений 6,6-літровим V8 твін-турбо потужністю 1817 к. с. Максимальна швидкість становить близько 500 км/год, а розгін до 100 км/год займає всього 2,6 с. Незабаром один із Hennessey Venom F5 спробує побити світовий рекорд швидкості.

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