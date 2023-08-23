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Авто

Новая жизнь классики: в США возобновили выпуск Ford Bronco 1966 года (видео)

Ford Bronco, Ford Bronco 1966, Ford Bronco Gateway, тюнинг Ford Bronco
Ford Bronco доработан специалистами ателье Gateway

Ford Bronco первого поколения получил современный 460-сильный V8 и полностью новое шасси. Внедорожник 1966 года теперь оснащен камерой заднего вида и системой стабилизации.

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Классический Ford Bronco 1966 года получил вторую жизнь. Культовый внедорожник отреставрировали и осовременили. Подробности авто раскрыли на сайте ателье Gateway.

Именно эта компания выполнила тюнинг Ford Bronco. Работы над проектом длились 4 года, а помогли доработать авто специалисты австралийской компании Premcar, создающей внедорожные Nissan.

Ford Bronco 1966, Ford Bronco, Ford Bronco Gateway, тюнинг Ford Bronco Fullscreen
Внедорожник получил 460-сильный V8 и новую раму

По сути, от оригинального Ford Bronco 1966 года остался только кузов, ведь даже раму в Premcar создали заново. В добавок, увеличен клиренс и установлены огромные 37-дюймовые шины BF Goodrich.

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В салоне полностью изменена отделка: использованы кожа и джинсовая ткань, а руль и пол отделаны лакированным деревом. Появились кондиционер, мультимедийная система, камера заднего вида и мощная акустика Focal.

Ford Bronco, Ford Bronco 1966, Ford Bronco Gateway, тюнинг Ford Bronco Fullscreen
Салон отделан кожей и джинсовой тканью

Под капотом Ford Bronco Gateway установлен 5,0-литровый 460-сильный V8 от современного Mustang, работающий в паре с 10-ступенчатой автоматической КПП. Разгон до 100 км/ч занимает 5,3 с, а новый выхлоп делает звук мотора громче и сочнее.

Ford Bronco, Ford Bronco 1966, Ford Bronco Gateway, тюнинг Ford Bronco Fullscreen
Пол авто обшит лакированным деревом

Шасси и система полного привода также новые. Кроме того, тюнинг Ford Bronco включает установку ABS и даже современной системы стабилизации.

В Gateway планируют выпускать доработанные внедорожники небольшими сериями. Цена Ford Bronco составит 400 000 долларов.

Ранее Фокус сообщал, что в производство вернули классический американский багги 60-х годов.

Также мы писали, что новый Ford Bronco появился в Украине.