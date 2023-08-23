Новая жизнь классики: в США возобновили выпуск Ford Bronco 1966 года (видео)

Ford Bronco первого поколения получил современный 460-сильный V8 и полностью новое шасси. Внедорожник 1966 года теперь оснащен камерой заднего вида и системой стабилизации.

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Классический Ford Bronco 1966 года получил вторую жизнь. Культовый внедорожник отреставрировали и осовременили. Подробности авто раскрыли на сайте ателье Gateway.

Именно эта компания выполнила тюнинг Ford Bronco. Работы над проектом длились 4 года, а помогли доработать авто специалисты австралийской компании Premcar, создающей внедорожные Nissan.

Внедорожник получил 460-сильный V8 и новую раму

По сути, от оригинального Ford Bronco 1966 года остался только кузов, ведь даже раму в Premcar создали заново. В добавок, увеличен клиренс и установлены огромные 37-дюймовые шины BF Goodrich.

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В салоне полностью изменена отделка: использованы кожа и джинсовая ткань, а руль и пол отделаны лакированным деревом. Появились кондиционер, мультимедийная система, камера заднего вида и мощная акустика Focal.

Салон отделан кожей и джинсовой тканью

Под капотом Ford Bronco Gateway установлен 5,0-литровый 460-сильный V8 от современного Mustang, работающий в паре с 10-ступенчатой автоматической КПП. Разгон до 100 км/ч занимает 5,3 с, а новый выхлоп делает звук мотора громче и сочнее.

Пол авто обшит лакированным деревом

Шасси и система полного привода также новые. Кроме того, тюнинг Ford Bronco включает установку ABS и даже современной системы стабилизации.

В Gateway планируют выпускать доработанные внедорожники небольшими сериями. Цена Ford Bronco составит 400 000 долларов.

Ранее Фокус сообщал, что в производство вернули классический американский багги 60-х годов.

Также мы писали, что новый Ford Bronco появился в Украине.