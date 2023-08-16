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Авто

Ford выпустит стильный электрифицированный купе-кроссовер на базе Mondeo (фото)

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Фото: autohome.com.cn | Кроссовер Ford Evos получит 288-сильную гибридную версию

Новый Ford Evos Hybrid оснастят 2,0-литровой турбочетверкой и электромотором. Кроссовер станет не только мощнее, но и экономичнее.

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Линейку Ford Evos 2024 пополнит новая гибридная модификация. Купе-кроссовер заметили во время испытаний в Китае. Об этом сообщает сайт Autohome.

Главное отличие Ford Evos Hybrid прячется под капотом. Его 2,0-литровую турбочетверку EcoBoost дополнили электромотором, что подняло мощность с 238 до 288 л. с. К тому же, кроссовер Ford станет экономичнее. Позже эту же силовую установку может получить и новейший седан Ford Mondeo, построенный на этой же платформе.

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Гибрид отличается от бензиновой модели дизайном бамперов
Фото: autohome.com.cn

Как и бензиновая модель, гибрид Ford Evos отличается элегантным дизайном с длинным капотом, аркообразной крышей и выдвижными дверными ручками. Широкая решетка радиатора сочетается с тоненькими диодными фарами. Отличить его можно по измененным бамперам и 20-дюймовым дискам.

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Салон Ford Evos Hybrid не показали. Ожидается, что кроссовер сохранит огромный дисплей на всю ширину передней панели.

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В салоне Ford Evos установлен большой дисплей
Фото: Ford

Напомним, что 4,9-метровый купе-кроссовер Ford Evos – близкий родственник нового седана Mondeo. Производство обеих моделей наладили в Китае.

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