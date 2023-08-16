Ford выпустит стильный электрифицированный купе-кроссовер на базе Mondeo (фото)

Новый Ford Evos Hybrid оснастят 2,0-литровой турбочетверкой и электромотором. Кроссовер станет не только мощнее, но и экономичнее.

Related video

Линейку Ford Evos 2024 пополнит новая гибридная модификация. Купе-кроссовер заметили во время испытаний в Китае. Об этом сообщает сайт Autohome.

Главное отличие Ford Evos Hybrid прячется под капотом. Его 2,0-литровую турбочетверку EcoBoost дополнили электромотором, что подняло мощность с 238 до 288 л. с. К тому же, кроссовер Ford станет экономичнее. Позже эту же силовую установку может получить и новейший седан Ford Mondeo, построенный на этой же платформе.

Гибрид отличается от бензиновой модели дизайном бамперов Фото: autohome.com.cn

Как и бензиновая модель, гибрид Ford Evos отличается элегантным дизайном с длинным капотом, аркообразной крышей и выдвижными дверными ручками. Широкая решетка радиатора сочетается с тоненькими диодными фарами. Отличить его можно по измененным бамперам и 20-дюймовым дискам.

Важно

Капсула времени за $250 000: найден культовый спорткар Ford 90-х в новом состоянии (видео)

Салон Ford Evos Hybrid не показали. Ожидается, что кроссовер сохранит огромный дисплей на всю ширину передней панели.

В салоне Ford Evos установлен большой дисплей Фото: Ford

Напомним, что 4,9-метровый купе-кроссовер Ford Evos – близкий родственник нового седана Mondeo. Производство обеих моделей наладили в Китае.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине появится новый Ford Ranger 2023.

Также мы писали, что Ford показал недорогой кроссовер в ретро-стиле.