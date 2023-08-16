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Ford випустить стильний електрифікований купе-кросовер на базі Mondeo (фото)

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Фото: autohome.com.cn | Кросовер Ford Evos отримає 288-сильну гібридну версію

Новий Ford Evos Hybrid оснастять 2,0-літровою турбочетвіркою та електромотором. Кросовер стане не тільки потужнішим, а й економічнішим.

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Лінійку Ford Evos 2024 року поповнить нова гібридна модифікація. Купе-кросовер помітили під час випробувань у Китаї. Про це повідомляє сайт Autohome.

Головна відмінність Ford Evos Hybrid ховається під капотом. Його 2,0-літрову турбочетвірку EcoBoost доповнили електромотором, що підняло потужність з 238 до 288 к. с. До того ж, кросовер Ford стане економічнішим. Пізніше цю саму силову установку може отримати і новітній седан Ford Mondeo, побудований на цій самій платформі.

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Гібрид відрізняється від бензинової моделі дизайном бамперів
Фото: autohome.com.cn

Як і бензинова модель, гібрид Ford Evos вирізняється елегантним дизайном із довгим капотом, аркоподібним дахом і висувними дверними ручками. Широка решітка радіатора поєднується з тоненькими діодними фарами. Відрізнити його можна за зміненими бамперами та 20-дюймовими дисками.

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Салон Ford Evos Hybrid не показали. Очікується, що кросовер збереже величезний дисплей на всю ширину передньої панелі.

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У салоні Ford Evos встановлено великий дисплей
Фото: Ford

Нагадаємо, що 4,9-метровий купе-кросовер Ford Evos — близький родич нового седана Mondeo. Виробництво обох моделей налагодили в Китаї.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні з'явиться новий Ford Ranger 2023.

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