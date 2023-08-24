На продажу выставили нестандартный бюджетный электромобиль BMW 60-х (фото)
Изначально этот BMW 700 CS оснащался маломощным бензиновым двигателем. Автомобиль обладает отличным состоянием и не нуждается в ремонте.
На аукцион CarAndClassic выставили бюджетное купе BMW 700 CS 1964 года. Заводской двигатель автомобиля заменили электромотором. Подробности об авто рассказали на сайте аукционного дома.
BMW 700 CS выпускался с 1960 по 1964 год. Это было недорогое заднемоторное купе на базе модели BMW 600.
Этот BMW 700 CS окрашен в белый цвет. Автомобиль прошел полную реставрацию в 2020 году.
Авто примечательно расположением руля с правой стороны и электромотором под капотом. Переоборудование в электромобиль совершила компания eDub Services в 2021 году.
Интересно то, что заводскую четырехступенчатую коробку передач решили оставить. Передачи нужно выбирать заранее перед началом движения.
Первая передача используется для очень низких скоростей, вторая имеет ограниченную максимальную скорость, но более быстрое ускорение, а третья — подходит для универсального режима движения. Четвертая передача зарезервирована для высокоскоростного движения.
Электромотор питается от аккумулятора LG Chem емкостью 26 кВт⋅ч. Максимальный запас хода составляет 161 км на одном заряде.Важно
Уникальный BMW 700 CS может уйти с молотка более чем за 31 700 долларов. Торги за лот начнутся уже 24 августа.
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