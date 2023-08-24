На продажу выставили нестандартный бюджетный электромобиль BMW 60-х (фото)

Изначально этот BMW 700 CS оснащался маломощным бензиновым двигателем. Автомобиль обладает отличным состоянием и не нуждается в ремонте.

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На аукцион CarAndClassic выставили бюджетное купе BMW 700 CS 1964 года. Заводской двигатель автомобиля заменили электромотором. Подробности об авто рассказали на сайте аукционного дома.

BMW 700 CS выпускался с 1960 по 1964 год. Это было недорогое заднемоторное купе на базе модели BMW 600.

Этот BMW 700 CS окрашен в белый цвет. Автомобиль прошел полную реставрацию в 2020 году.

BMW 700 CS отреставрировали в 2020 году Фото: CarAndClassic

Авто примечательно расположением руля с правой стороны и электромотором под капотом. Переоборудование в электромобиль совершила компания eDub Services в 2021 году.

Интересно то, что заводскую четырехступенчатую коробку передач решили оставить. Передачи нужно выбирать заранее перед началом движения.

Автомобиль сохранил механическую коробку передач Фото: CarAndClassic

Первая передача используется для очень низких скоростей, вторая имеет ограниченную максимальную скорость, но более быстрое ускорение, а третья — подходит для универсального режима движения. Четвертая передача зарезервирована для высокоскоростного движения.

Электромотор питается от аккумулятора LG Chem емкостью 26 кВт⋅ч. Максимальный запас хода составляет 161 км на одном заряде.

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Уникальный BMW 700 CS может уйти с молотка более чем за 31 700 долларов. Торги за лот начнутся уже 24 августа.

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