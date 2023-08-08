В Україні помітили культовий спорткар BMW за $200 000 з дивним тюнінгом (фото)

BMW Z8 — рідкісна спортивна модель у стилі 50-х років. Кабріолет оснащений 400-сильним V8 і розганяється до 100 км/год за 4,7 секунди.

Related video

У Львові сфотографували знаменитий родстер BMW Z8 2023 року. Ексклюзивний спорткар є великою рідкістю не тільки в Україні, а й по всьому світу. Знімки опублікували на сторінці supercars_ua в Instagram.

Дизайн авто виконаний у дусі знаменитого BMW 507

Загалом з 1998 по 2003 роки випущено лише 5703 BMW Z8. Зараз ціна таких родстерів легко перевищує 200 тисяч доларів. Спорткар запам'ятався, як авто Джеймса Бонда: він знявся у фільмі "І цілого світу мало", де його розрізало навпіл циркулярною пилкою.

Спорткар отримав двері в стилі Lamborghini

Спорткар BMW Z8 — творіння знаменитого дизайнера Генріка Фіскера, який також відомий за Aston Martin V8 Vantage і Fisker Karma. Його елегантний зовнішній вигляд виконаний у дусі знаменитого BMW 507 1956 року. У авто довгий капот, краплеподібні фари і вигнута задня частина.

Важливо

Єдиний у своєму роді: виявлено культовий BMW M5 E39 з двигуном Volkswagen (фото)

Саме цей BMW Z8 отримав дивний і навіть суперечливий тюнінг. Його оснастили дверима в дусі Lamborghini. Як правило, настільки раритетні авто не допрацьовують подібним чином, адже це знижує їхню вартість.

BMW Z8 знімався у фільмі про Джеймса Бонда

Кабріолет оснащений 4,9-літровим V8 від культового седана BMW M5 E39. З 6-ступінчастою механічною КПП спорткар BMW Z8 розганяється до 100 км/год за 4,7 с, а його максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/год.

Раніше Фокус повідомляв, що в Харкові бачили дуже рідкісний тюнінгований Porsche 911 потужністю 720 к. с.

Також ми писали, що в Києві помітили 1000-сильний суперкар McLaren з тюнінгом.