Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

В Україні помітили культовий спорткар BMW за $200 000 з дивним тюнінгом (фото)

BMW Z8 2003, BMW Z8, спорткар BMW
Випущено лише 5703 BMW Z8

BMW Z8 — рідкісна спортивна модель у стилі 50-х років. Кабріолет оснащений 400-сильним V8 і розганяється до 100 км/год за 4,7 секунди.

Related video

У Львові сфотографували знаменитий родстер BMW Z8 2023 року. Ексклюзивний спорткар є великою рідкістю не тільки в Україні, а й по всьому світу. Знімки опублікували на сторінці supercars_ua в Instagram.

спорткар БМВ, BMW Z8 2003, BMW Z8, спорткар BMW Fullscreen
Дизайн авто виконаний у дусі знаменитого BMW 507

Загалом з 1998 по 2003 роки випущено лише 5703 BMW Z8. Зараз ціна таких родстерів легко перевищує 200 тисяч доларів. Спорткар запам'ятався, як авто Джеймса Бонда: він знявся у фільмі "І цілого світу мало", де його розрізало навпіл циркулярною пилкою.

тюнінг BMW z8, BMW Z8 2003, BMW Z8, BMW Z8, спорткар BMW Fullscreen
Спорткар отримав двері в стилі Lamborghini

Спорткар BMW Z8 — творіння знаменитого дизайнера Генріка Фіскера, який також відомий за Aston Martin V8 Vantage і Fisker Karma. Його елегантний зовнішній вигляд виконаний у дусі знаменитого BMW 507 1956 року. У авто довгий капот, краплеподібні фари і вигнута задня частина.

Важливо
Єдиний у своєму роді: виявлено культовий BMW M5 E39 з двигуном Volkswagen (фото)
Єдиний у своєму роді: виявлено культовий BMW M5 E39 з двигуном Volkswagen (фото)

Саме цей BMW Z8 отримав дивний і навіть суперечливий тюнінг. Його оснастили дверима в дусі Lamborghini. Як правило, настільки раритетні авто не допрацьовують подібним чином, адже це знижує їхню вартість.

салон bmw z8, BMW Z8 2003, BMW Z8, BMW Z8, спорткар BMW Fullscreen
BMW Z8 знімався у фільмі про Джеймса Бонда

Кабріолет оснащений 4,9-літровим V8 від культового седана BMW M5 E39. З 6-ступінчастою механічною КПП спорткар BMW Z8 розганяється до 100 км/год за 4,7 с, а його максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/год.

Раніше Фокус повідомляв, що в Харкові бачили дуже рідкісний тюнінгований Porsche 911 потужністю 720 к. с.

Також ми писали, що в Києві помітили 1000-сильний суперкар McLaren з тюнінгом.