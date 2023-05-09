Культова капсула часу: виявлено знаменитий BMW M5 E39 у стані нового авто (фото)

BMW M5 E39 18 років простояв у гаражі та практично не виїжджав на дороги. Спортивний седан оцінили у $300 тисяч.

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У США знайшли ідеально збережений седан BMW M5 2003 року. Легендарна спортивна модель проїхала лише 1200 км. Про це повідомляється на сайті Enthusiast Auto Group.

Спортивний седан ідеально зберігся

BMW M5 E39 виглядає як новий, адже він 18 років зберігався в колекції в Пуерто-Ріко і практично не виїжджав з гаража. У 2021 році його привезли до США.

BMW M5 E39 оцінили в $299 990

Спортивний седан BMW M5 виглядає так, ніби тільки зійшов із конвеєра. Його кузов чудово зберігся, та й двоколірне оздоблення салону в хорошому стані, а на кермі залишилася заводська целофанова наклейка. В наявності навіть рідні шини, хоча нещодавно їх замінили сучаснішою гумою.

Салон оздоблений двоколірною шкірою

Комплектація BMW M5 E39 досить багата – навігація, ксенонові фари, парктронік, електропривод та підігрів сидінь, шторки на задніх вікнах.

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Наразі капсула часу BMW M5 E39 виставлена на продаж за 299 990 доларів. Така вартість виправдана, адже культова модель зараз дуже цінується колекціонерами, а екземплярів у хорошому стані та з малим пробігом дуже мало. Цілком можливо, що це найкраще збережений BMW M5 E39 у світі.

Під капотом встановлений 400-сильний V8

Нагадаємо, що спортивний седан BMW M5 E39 випускали з 1998 по 2003 роки і всього зібрали 20 482 авто. Заряджена версія BMW 5 Series оснащена 5,0-літровим V8 потужністю 400 к. с. та 6-ступінчастою механічною КПП. Розгін до 100 км/год займає 5 с, а максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/год.

Раніше Фокус повідомляв, що у США продається ще й капсула часу BMW 1M із пробігом 246 км.

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