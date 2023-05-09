Культовая капсула времени: обнаружен знаменитый BMW M5 E39 в состоянии нового авто (фото)

BMW M5 E39 18 лет простоял в гараже и практически не выезжал на дороги. Спортивный седан оценили в $300 тысяч.

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В США нашли идеально сохраненный седан BMW M5 2003 года. Легендарная спортивная модель проехала всего 1200 км. Об этом сообщается на сайте Enthusiast Auto Group.

Спортивный седан идеально сохранился

BMW M5 E39 выглядит как новый, ведь он 18 лет хранился в коллекции в Пуэрто-Рико и практически не выезжал из гаража. В 2021 году его привезли в США.

BMW M5 E39 оценили в $299 990

Спортивный седан BMW M5 выглядит так, будто только сошел с конвейера. Его кузов отлично сохранился, да и двухцветная отделка салона в хорошем состоянии, а на руле осталась заводская целлофановая наклейка. В наличии даже родные шины, хотя недавно их заменили более современной резиной.

Салон отделан двухцветной кожей

Комплектация BMW M5 E39 довольно богатая – навигация, ксеноновые фары, парктроник, электропривод и подогрев сидений, шторки на задних окнах.

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Сейчас капсула времени BMW M5 E39 выставлена на продажу за 299 990 долларов. Такая стоимость оправдана, ведь культовая модель сейчас очень ценится коллекционерами, а экземпляров в хорошем состоянии и с малым пробегом очень мало. Вполне возможно, что это самый сохраненный BMW M5 E39 в мире.

Под капотом установлен 400-сильный V8

Напомним, что спортивный седан BMW M5 E39 выпускали с 1998 по 2003 годы и всего собрали 20 482 авто. Заряженная версия BMW 5 Series оснащена 5,0-литровым V8 мощностью 400 л. с. и 6-ступенчатой механической КПП. Разгон до 100 км/ч занимает 5 с, а максимальная скорость ограничена на отметке в 250 км/ч.

Ранее Фокус сообщал, что в США продается еще и капсула времени BMW 1M с пробегом 246 км.

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