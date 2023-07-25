720 сил і яскравий дизайн: в Україні помітили рідкісний тюнінгований Porsche за $400 000 (фото)

Techart GT Street R — серйозно доопрацьована версія Porsche 911 Turbo. Спортивне купе здатне розігнатися до 100 км/год лише за 2,6 с і розвинути швидкість понад 340 км/год.

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У Харкові сфотографували вражаючий Porsche 911 Techart GT Street R. У світі існує всього 30 або 35 таких купе. Про це повідомляє сайт ТопЖир.

Німецьке ательє Techart виконує тюнінг Porsche з 1987 року. Найчастіше там допрацьовують саме Porsche 911.

Максимальна швидкість купе перевищує 340 км/год

За основу взяли Porsche 911 Turbo в 992 кузові. Потужність його 3,8-літрової опозитної турбошістки підняли до 720 к. с., а піковий крутний момент збільшено до 920 Н∙м.

Розгін до 100 км/год займає приблизно за 2,5-2,6 с, а до 200 км/год — 9,2 с. Максимальна швидкість Porsche 911 перевищує 340 км/год.

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Від стандартного Porsche 911 Turbo версія від Techart відрізняється карбоновими обвісом і декором, а також величезним антикрилом. Покращена аеродинаміка забезпечує 320 кг притискної сили при швидкості 300 км/год.

У салоні встановлено спортивні ковшоподібні крісла. У внутрішньому оздобленні стало більше карбону. Ціна Porsche 911 Techart GT Street R становить від 280 000 до 400 000 доларів, залежно від рівня оснащення.

Раніше Фокус повідомляв, що ще один потужний тюнінгований Porsche 911 Turbo нещодавно помітили в Хмельницькому.

Також ми писали, що в Києві сфотографували розкішний Mercedes Sprinter вартістю понад 200 000 доларів.