Их существует только три: в Украине заметили редчайший спорткар BMW (фото)

Выпущено всего 287 кабриолетов BMW Alpina B3 и лишь три таких авто окрашены в желтый цвет. Спорткар оснащен 280-сильной шестеркой и способен развить 260 км/ч.

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В Ровно сфотографировали уникальный BMW Alpina B3. Кабриолет является большой редкостью, ведь он выпущен лимитированной серией. Об этом сообщает сайт ТопЖыр.

Немецкое ателье Alpina сначала занималось созданием гоночных авто, а с 80-х выполняет тюнинг BMW. В основе Alpina B3 лежит BMW 3 Series.

Существует лишь три желтых BMW Alpina B3

Конкретно этот кабриолет Alpina B3 создан на базе BMW 3 Series E46 (1998-2006 гг.). Выпустили лишь 287 таких спорткаров.

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Впрочем, этот автомобиль особенный. Он окрашен в желтый цвет DakarGelb II – таких кабриолетов собрали только 4, причем один из них разбили в ДТП. Нетрудно догадаться, что это единственное подобное авто в Украине.

В салоне установлены спортивные кресла и руль

Спорткар BMW Alpina B3 оснащен 3,3-литровой рядной шестеркой мощностью 280 л. с. и предлагался с 6-ступенчатой механической или 5-ступенчатой автоматической КПП. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 6,1 с и развить 260 км/ч.

От стандартного BMW 3 Series E46 версия Alpina B3 отличается измененными бамперами и обвесом. В салоне установлены спортивные сиденья и руль, а в отделке использованы кожа и дерево.

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