Необычный дизайн и передовые технологии: BMW представили электромобиль будущего (фото)

BMW Vision Neue Klasse демонстрирует возможности и главные особенности будущих электромобилей бренда. С 2025 года появится множество новых моделей на этой платформе.

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На Международном автосалоне IAA 2023 в Мюнхене BMW представили концепт-кар Vision Neue Klasse. Он демонстрирует возможный дизайн и технологии будущих электромобилей бренда. Об этом сообщили на сайте Driving.

BMW Vision Neue Klasse получил футуристичный дизайн с двумя дисплеями вместо решетки радиатора. В них встроены фары и дневные ходовые огни.

Вместо решетки радиатора используются два дисплея Фото: BMW

Внешний вид передних панелей может меняться в зависимости от пожеланий водителя. На презентации концепт-кар продемонстрировал изображение с 3D-эффектом.

Задние фонари используют технологию 3D OLED. Благодаря этому они выглядят объемными.

BMW Vision Neue Klasse получил необычные фонари Фото: BMW

Концепция Neue Klasse демонстрирует переход бренда на производство электромобилей. К 2025 году BMW планируют электрифицировать 25% всего модельного ряда.

Neue Klasse станет первой платформой бренда исключительно для электрических моделей. Она позволит оснастить будущие электромобили различными силовыми установками.

Также много внимания было уделено аэродинамике. Благодаря обтекаемым панелям новые электромобили BMW станут на 60% энергоэффективнее.

В BMW стремятся снизить вредные выбросы при производстве своих авто. Поэтому в новых моделях будут применяться более экологичные материалы.

Быстрая зарядка позволит пополнить запас хода на 300 км всего за 10 минут. Это на 30% больше, чем в текущих моделях.

В BMW не забыли и о заряженных моделях от M Motorsport. По их словам, будущие электромобили станут еще быстрее, а их мощность может вырасти до невероятных 1341 л.с.

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Многие из представленных технологий будут использованы на первом серийном автомобиле Neue Klasse. Им станет кроссовер, который заменит модель X3 и появится уже в 2025 году.

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