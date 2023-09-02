В Україні помітили заряджений седан Dodge з яскравим тюнінгом (фото)

Dodge Charger SRT Hellcat є зарядженою версією американського седана. Цей автомобіль оснащений 900-сильним двигуном і здатний розвивати швидкість понад 320 км/год.

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У Києві помітили заряджений седан Dodge Charger SRT Hellcat 2016 року випуску. Автомобіль отримав кілька зовнішніх і внутрішніх модифікацій. Знімки опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Dodge Charger п'ятого покоління випускається з 2006 року. Відтоді модель було сильно оновлено. Проте з 2024 року седан знімають з виробництва через посилені норми шкідливих викидів.

Dodge Charger SRT Hellcat є спортивною версією седана. Вона відрізняється переналаштованою підвіскою, зміненим кузовним обвісом і новою силовою установкою.

Це авто пофарбоване в графітовий колір. Зовнішній вигляд доповнює зображення Hellcat помаранчевого кольору на кузові.

Також седан отримав новий задній дифузор і вихлопні патрубки. На задньому склі з'явилася пластикова решітка.

В інтер'єрі присутнє оздоблення зі шкіри Фото: auto.ria.com

Цей Dodge Charger SRT Hellcat оснащений 6,2-літровим компресорним двигуном V8 потужністю 900 к.с. (717 к.с. у заводській версії). Він працює в парі з 8-ступінчастою автоматичною коробкою перемикання передач.

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Розгін від 0 до 100 км/год займає близько 3,5 секунди. Максимальна швидкість становить понад 328 км/год.

Раніше Фокус писав, що в Києві помітили британський спорткар Lotus Exige S 2015 року випуску.