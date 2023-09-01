Розкішний британець: в Україні помітили рідкісний заряджений седан Jaguar 90-х (фото)
Jaguar XJR є спортивною версією преміального седана. Модель оснащена 370-сильним двигуном і здатна розганятися до сотні за 5,6 секунди.
У Києві помітили седан Jaguar XJR (X308) 1999 року випуску. Загалом було випущено 15 203 таких авто. Знімки опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.
Jaguar XJ випускався з 1968 до 2019 року. Це спортивний преміальний седан з розкішним інтер'єром і потужними двигунами.
Jaguar XJR є зарядженою версією моделі. Вона відрізняється потужнішим двигуном, ширшими колесами та спортивною підвіскою,
Цей седан пофарбований у чорний колір. Його зовнішній вигляд доповнює хромоване оздоблення екстер'єру.
Ззаду розташовані два вихлопні патрубки. У Jaguar XJR вони трохи більші, ніж у стандартного седана.
Jaguar XJR оснащений 4,0-літровим компресорним двигуном V8 потужністю 370 к.с. і 525 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 5-ступінчастою автоматичною коробкою передач Mercedes-Benz 5G-Tronic W5A580.Важливо
Розгін від 0 до 100 км/год займає 5,6 секунди. Максимальна швидкість седана становить 250 км/год.
Раніше Фокус розповів, що в Києві помітили британський спорткар Lotus Exige S 2015 року випуску.