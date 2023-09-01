Роскошный британец: в Украине заметили редкий заряженный седан Jaguar 90-х (фото)

Jaguar XJR является спортивной версией премиального седана. Модель оснащена 370-сильным двигателем и способна разгоняться до сотни за 5,6 секунды.

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В Киеве заметили седан Jaguar XJR (X308) 1999 года выпуска. Всего было выпущено 15 203 таких автомобиля. Снимки опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Jaguar XJ выпускался с 1968 до 2019 года. Это спортивный премиальный седан с роскошным интерьером и мощными двигателями.

Jaguar XJR является заряженной версией модели. Она отличается более мощным двигателем, более широкими колесами и спортивной подвеской,

Этот седан окрашен в черный цвет. Его внешний вид дополняет хромированная отделка экстерьера.

Сзади расположены два выхлопных патрубка. У Jaguar XJR они немного больше, чем у стандартного седана.

Jaguar XJR оснащен 4,0-литровым компрессорным двигателем V8 мощностью 370 л.с. и 525 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 5-ступенчатой автоматической коробкой передач Mercedes-Benz 5G-Tronic W5A580.

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Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 5,6 секунды. Максимальная скорость составляет 250 км/ч.

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