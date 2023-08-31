В Украине заметили редкий британский спорткар с двигателем Toyota (фото)

Спорткар Lotus Exige выпускался с 2000 по 2021 год. Модель оснащена 350-сильным двигателем и способна разгоняться до сотни за 4 секунды.

Related video

В Киеве заметили британский спорткар Lotus Exige S 2015 года выпуска. Модель отличается стильным дизайном и двигателем от Toyota. Снимки опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Lotus Exige выпускался с 2000 по 2021 год. Спорткар основан на родстере Elise. Всего существует три поколения модели: Series 1, 2 и 3.

Этот экземпляр окрашен в красный цвет. Внешний вид дополняют легкосплавные колесные диски черного цвета.

Сзади установлено массивное антикрыло и карбоновый диффузор. Посередине находится выхлопной патрубок.

Интерьер рассчитан на два посадочных мест. Внутри нет информационно-развлекательного дисплея и многих современных систем безопасности. Это позволило снизить вес спорткара.

В интерьере установлены два спортивных сиденья Фото: Lotus

Lotus Exige S является очень легким авто. Его вес составляет всего 1251 кг.

Lotus Exige S оснащается 3,5-литровым компрессорным двигателем V6 мощностью 350 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 6-ступенчатой механической коробкой переключения передач.

Важно

Пришелец из 60-х: британцы создали нестандартный ретро-суперкар (фото)

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 4 секунды. Максимальная скорость составляет 274 км/ч.

Ранее Фокус писал, что в Киеве заметили необычный внедорожник Toyota Land Cruiser 200 2008 года выпуска.