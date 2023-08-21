Пришелец из 60-х: британцы создали нестандартный ретро-суперкар (фото)

Lotus Type 66 — современная версия гоночного болида, спроектированного в 60-х, но так и не увидевшего мир. Легкий автомобиль оснащен 830-сильным V8.

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Суперкар оснащен 830-сильным V8 Фото: Lotus

История Lotus Type 66 началась в 60-х годах. Британская компания решила принять участие в чемпионате Can-Am и спроектировала для этого спортпрототип. Однако в последний момент от этой идеи отказались и авто так и не увидело мир.

У авто низкий клиновидный силуэт Фото: Lotus

В наши дни к проекту вернулись и таки решили воплотить его в жизнь, пусть и в несколько измененном и доработанном виде. Впрочем, дизайн Lotus Type 66 не изменился – низкое клиновидное авто с огромным антикрылом выглядит как гость из 60-х годов.

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Кузов Lotus Type 66 выполнили из карбона, а аэродинамику улучшили – это увеличило прижимную силу до 800 кг при 240 км/ч. Суперкар оснастили высокооборотистым атмосферным V8, развивающим 842 л. с. при 8800 об/мин и 746 Н∙м при 7400 об/мин. Динамические характеристики Lotus не раскрывают, но сообщают, что он столь же быстрый, как гоночные авто класса GT3.

Всего выпустят 10 Lotus Type 66 Фото: Lotus

Выпустят только 10 Lotus Type 66. Стоимость пока не разглашают, но известно, что она превышает 1 миллион фунтов стерлингов ($1,27 млн).

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