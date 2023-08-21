Пришелец из 60-х: британцы создали нестандартный ретро-суперкар (фото)
Lotus Type 66 — современная версия гоночного болида, спроектированного в 60-х, но так и не увидевшего мир. Легкий автомобиль оснащен 830-сильным V8.
В США на ретро-шоу в Монтерее презентовали трековый суперкар Lotus Type 66. Лимитированная модель посвящена 75-летию британской марки. Подробности авто раскрыли на официальном сайте Lotus.
История Lotus Type 66 началась в 60-х годах. Британская компания решила принять участие в чемпионате Can-Am и спроектировала для этого спортпрототип. Однако в последний момент от этой идеи отказались и авто так и не увидело мир.
В наши дни к проекту вернулись и таки решили воплотить его в жизнь, пусть и в несколько измененном и доработанном виде. Впрочем, дизайн Lotus Type 66 не изменился – низкое клиновидное авто с огромным антикрылом выглядит как гость из 60-х годов.
Кузов Lotus Type 66 выполнили из карбона, а аэродинамику улучшили – это увеличило прижимную силу до 800 кг при 240 км/ч. Суперкар оснастили высокооборотистым атмосферным V8, развивающим 842 л. с. при 8800 об/мин и 746 Н∙м при 7400 об/мин. Динамические характеристики Lotus не раскрывают, но сообщают, что он столь же быстрый, как гоночные авто класса GT3.
Выпустят только 10 Lotus Type 66. Стоимость пока не разглашают, но известно, что она превышает 1 миллион фунтов стерлингов ($1,27 млн).
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