Больше, мощнее, быстрее: презентован новый суперкар Mercedes-AMG GT (фото, видео)

Суперкар Mercedes-AMG GT выглядит знакомо, но подрос в размерах и стал четырехместным. Впервые купе получило полный привод.

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В США на шоу ретро-авто в Пеббл-Бич презентовали новый Mercedes-AMG GT. Суперкар второго поколения поступит в продажу с начала 2024 года. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте Mercedes-Benz.

У авто длинный капот и сдвинутый назад салон Фото: Mercedes-Benz

Новый Mercedes-AMG GT сохраняет характерный силуэт с длинным капотом и сдвинутым назад салоном. Огромная "пасть" радиаторной решетки сочетается с раскосыми диодными фарами. В то же время, линии кузова стали более плавными и элегантными, а сзади появилось антикрыло.

Сзади установлено антикрыло Фото: Mercedes-Benz

Несмотря на знакомый дизайн, внутри автомобиль серьезно изменился. Купе породнилось с кабриолетом Mercedes-AMG SL и подросло в размерах — до 4728 мм в длину при колесной базе в 2700 мм. Это позволило добавить задние сиденья и увеличить объем багажника до 321-675 л.

В салоне появились виртуальный щиток приборов и большой портретный тачскрин Ковшеобразные кресла разделены высоким тоннелем У купе появились задние сиденья Объем багажника вырос до 321-675 л

В отделке салона сочетаются кожа, алькантара и карбон. Суперкар Mercedes получил виртуальную панель приборов и тачскрин портретного формата. Спортивные ковшеобразные сиденья разделены высоким центральным тоннелем.

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Новый Mercedes-AMG GT сохранил 4,0-литровый V8 твин-турбо, но его отдачу повысили до 476 л. с. в базовой версии и 585 л. с. в варианте GT63. В последнем случае разгон до 100 км/ч занимает 3,2 с, а максимальная скорость составляет 315 км/ч. Позже появится топовая гибридная модификация.

Новшествами стали 9-ступенчатая автоматическая КПП и полный привод. Кроме того, суперкар Mercedes получил спортивный задний дифференциал, управляемые задние колеса и активные стабилизаторы.

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