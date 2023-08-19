Більший, потужніший, швидший: презентовано новий суперкар Mercedes-AMG GT (фото, відео)

Суперкар Mercedes-AMG GT має знайомий вигляд, але підріс у розмірах і став чотиримісним. Вперше купе отримало повний привід.

Related video

У США на шоу ретро-авто в Пеббл-Біч презентували новий Mercedes-AMG GT. Суперкар другого покоління надійде в продаж з початку 2024 року. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті Mercedes-Benz.

У авто довгий капот і зсунутий назад салон Фото: Mercedes-Benz

Новий Mercedes-AMG GT зберігає характерний силует із довгим капотом і зсунутим назад салоном. Величезна "паща" радіаторної решітки поєднується з розкосими діодними фарами. Водночас, лінії кузова стали більш плавними та елегантними, а ззаду з'явилося антикрило.

Ззаду встановлено антикрило Фото: Mercedes-Benz

Незважаючи на знайомий дизайн, всередині автомобіль серйозно змінився. Купе поріднилося з кабріолетом Mercedes-AMG SL і підросло в розмірах — до 4728 мм завдовжки при колісній базі в 2700 мм. Це дало змогу додати задні сидіння і збільшити об'єм багажника до 321-675 л.

У салоні з'явилися віртуальний щиток приладів і великий портретний тачскрін Ковшоподібні крісла розділені високим тунелем У купе з'явилися задні сидіння Об'єм багажника зріс до 321-675 л

В оздобленні салону поєднуються шкіра, алькантара і карбон. Суперкар Mercedes отримав віртуальну панель приладів і тачскрін портретного формату. Спортивні ковшоподібні сидіння розділені високим центральним тунелем.

Важливо

В Україні помітили заряджений Гелендваген з тюнінгом Brabus (фото)

Новий Mercedes-AMG GT зберіг 4,0-літровий V8 твін-турбо, але його віддачу підвищили до 476 к.с. у базовій версії і 585 к.с. у варіанті GT63. В останньому випадку розгін до 100 км/год займає 3,2 с, а максимальна швидкість становить 315 км/год. Пізніше з'явиться топова гібридна модифікація.

Нововведеннями стали 9-ступінчаста автоматична КПП і повний привід. Крім того, суперкар Mercedes отримав спортивний задній диференціал, керовані задні колеса і активні стабілізатори.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні з'явився новий заряджений седан Mercedes-AMG.

Також ми писали, що недорогий електрокар Mercedes розсекретили до прем'єри.