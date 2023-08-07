В Україні з'явився новий заряджений седан Mercedes-Benz (фото)

Седан Mercedes-AMG C43 вперше оснастили 2,0-літровою турбочетвіркою з гібридною установкою. Авто розганяється до 100 км/год за 4,6 с і здатне розвинути швидкість до 265 км/год.

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У Києві помітили новий Mercedes-AMG C43. Спортивний седан нещодавно з'явився на українському ринку. Його фото опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Седан Mercedes-AMG C43 нового покоління має знайомий вигляд, але серйозно змінився всередині. Тепер він оснащений 2,0-літровою турбочетвіркою на 408 к. с., доповненою м'якою гібридною установкою.

Спорткар Mercedes розганяється до 100 км/год за 4,6 с, а його максимальна швидкість може бути обмежена на позначці 250 або 265 км/год. Водночас він став економічнішим — 9,1 л/100 км у змішаному циклі.

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Седан отримав 9-ступінчасту автоматичну КПП і повний привід. Також передбачені адаптивні амортизатори та керовані задні колеса, а гальма Mercedes-AMG C43 збільшені в розмірах.

Від стандартного Mercedes C-Class 2023 версія від AMG відрізняється фірмовою "пащею" решітки радіатора, обвісом, заднім спойлером і 18-дюймовими дисками.

У салоні встановлено спортивні крісла, оздоблені шкірою та алькантарою. Ціна Mercedes-AMG C43 в Україні стартує з 2,8 млн гривень.

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