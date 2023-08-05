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Авто

В Україні з'явився перший електрокросовер Mitsubishi: подробиці та характеристики (фото)

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Фото: Mitsubishi | Mitsubishi Airtrek вирізняється граненим дизайном

Електрокросовер Mitsubishi Airtrek оснащений 224-сильним мотором і може проїхати 520 км без підзарядки. Недорога модель багато оснащена.

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В Україну почали завозити новий Mitsubishi Airtrek. Це перший електрокросовер в історії японської марки. Оголошення про продаж моделі з'явилися на Auto.ria.

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Електрокросовер Mitsubishi ввозять в Україну неофіційно
Фото: auto.ria.com

Електромобілі Mitsubishi Airtrek завозять в Україну неофіційно. Їх імпортують із Китаю, адже в цій країні налагоджено складання моделі. Ціна Mitsubishi Airtrek 2022 у новому або злегка вживаному стані становить від 32 000 до 38 500 доларів.

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Запас ходу авто становить 520 км
Фото: auto.ria.com

Електричний кросовер Mitsubishi Airtrek розроблений спільно з китайським концерном GAC і виробляється на його потужностях. Авто вирізняється гранованим дизайном із величезною хромованою решіткою радіатора та розкосими "двоповерховими" фарами. За розмірами кросовер трохи компактніший за новий Mitsubishi Outlander, який нещодавно також привезли в Україну.

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Які електромобілі з Китаю найвигідніше імпортувати в Україну (фото)

Габарити Mitsubishi Airtrek 2022:

  • довжина — 4630 мм;
  • ширина — 1920 мм;
  • висота — 1728 мм;
  • колісна база — 2830 мм.
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На передній панелі встановлено два дисплеї
Фото: auto.ria.com

У салоні на передній панелі встановлено два великі дисплеї. Електромобіль Mitsubishi доволі багато оснащений — електропривод сидінь і дверей багажника, підігрів і вентиляція крісел, камери кругового огляду, адаптивний круїз-контроль.

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Модель багато укомплектована
Фото: auto.ria.com

Новий Mitsubishi Airtrek в Україні пропонують у 224-сильній версії, хоча існує і варіант на 184 к. с. Максимальна швидкість обмежена на 175 км/год. Акумуляторна батарея ємністю 69,9 кВт∙год дає змогу проїхати 520 км без підзарядки.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україну ввезли і новий Ford Bronco. Позашляховик приїхав в екстремальній модифікації.

Також ми писали, що в нашій країні з'явився перший електрокросовер від Huawei.