Які електромобілі з Китаю найвигідніше імпортувати в Україну (фото)
Експерти визначили, які вживані електромобілі з Китаю найвигідніше купувати. До переліку лідерів потрапили як китайські моделі, так і моделі Tesla, Ford і BMW.
За останній час попит на електромобілі з Китаю в Україні різко збільшився. У нашу країну поставляють не тільки нові, а й старі електрокари. Статистика від китайської асоціації автодилерів CADA дає зрозуміти, які авто з Китаю з пробігом найвигідніше купувати. Її опублікували на сайті CarNewsChina.
Експерти CADA провели масштабне дослідження ліквідності електрокарів на китайському ринку. Вони перевірили, наскільки втрачають у ціні популярні електричні моделі за рік володіння.
Найчастіше в Україну ввозять б/в електромобілі з Китаю з невеликим пробігом і віком до року. У цій категорії найпривабливішими з погляду ціни є GAC Aion Y, Tesla Model Y шанхайської збірки і ORA Funky Cat — вони найбільше дешевшають за рік експлуатації.
Значна частина моделей з рейтингу вже відомі в Україні, адже продаються у нас. Примітно, що в списку є не тільки китайські автомобілі, а й моделі з інших країн, імпортовані в Піднебесну.
Які електромобілі з Китаю найбільше втрачають у ціні за рік володіння:
- GAC Aion Y — втрата 24,4% вартості.
- Tesla Model Y — 24,14%.
- ORA Funky Cat — 23,92%.
- Hozon NETA V — 23,49%.
- Leap Motor T03 — 23,1%.
- BYD Han — 23,06%.
- Chery EQ1 — 22,96%.
- Tesla Model 3 — 22,11%.
- BYD Song Plus — 21,39%.
- Nio ET7 — 21,49%.
- Wuling Hongguang Mini EV — 19,36%.
- Zeekr 001 — 18,46%.
- BYD Dolphin — 18,13%.
- Porsche Taycan — 17,48%.
- Roewe Clever — 17,15%.
Також у CADA розбили статистику за різними класами електрокарів. Окремо наведено статистику щодо легкових моделей і кросоверів.
Субкомпактні електромобілі з Китаю:
- Leap Motor S01 — втрата 34,16% вартості.
- ORA Funky Cat — 23,92%.
- BYD Dolphin — 18,13%.
Компактні електромобілі з Китаю:
- XPeng P5 — втрата 29,41% вартості.
- Volkswagen ID.3 — 29,26%.
- GAC Aion S — 26,65%.
- BYD e2 — 25,87%.
- BYDQin Plus — 25,32%.
Середньорозмірні електрокари з Китаю:
- Weltmeister e5 — втрата 50,6% вартості.
- BMW i3 — 37,65%.
- BMW i4 — 31,36%.
- XPeng P7 — 28,55%.
- Tesla Model 3 — 22,11%.
Преміальні електрокари з Китаю:
- IM L7 — втрата 27,96% вартості.
- BYD Han — 23,06%.
- Nio ET7 — 21,49%.
- Zeekr 001 — 18,46%.
- Porsche Taycan — 17,48%.
Субкомпактні електрокросовери з Китаю:
- Dongfeng Nano EX1 — втрата 27,4% вартості.
- Geely Geometry E — 26,76%.
- Geely EX3 — 26,75%.
- BYD Yuan Pro — 24,38%.
- Hozon NETA V — 23,49%.
Компактні електрокросовери з Китаю:
- XPeng G3 — втрата 27,05% вартості.
- Hozon NETA U — 25,15%.
- BYD Yuan Plus — 24,47%.
- GAC Aion Y — 24,4%.
- BYD Song Plus — 21,39%.
Середньорозмірні електрокросовери з Китаю:
- Ford Mustang Mach E — втрата 28,88% вартості.
- Leap Motor C11 — 28,62%.
- BYD Tang — 27,81%.
- Nio ES6 — 26,99%.
- Tesla Model Y — 24,14%.
Великі електрокросовери з Китаю:
- BMW iX — втрата 29,64% вартості.
- Audi Q5 e-tron — 28,62%.
- Tesla Model X — 28,54%.
- Nio ES8 — 28,45%.
- HiPhi X — 26,36%.
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