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Які електромобілі з Китаю найвигідніше імпортувати в Україну (фото)

електромобілі з Китаю, електрокари з Китаю, електрокросовери з Китаю, атво з Китаю, китайські авто
Фото: CarNewsChina | Електромобілі з Китаю активно ввозять в Україну

Експерти визначили, які вживані електромобілі з Китаю найвигідніше купувати. До переліку лідерів потрапили як китайські моделі, так і моделі Tesla, Ford і BMW.

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За останній час попит на електромобілі з Китаю в Україні різко збільшився. У нашу країну поставляють не тільки нові, а й старі електрокари. Статистика від китайської асоціації автодилерів CADA дає зрозуміти, які авто з Китаю з пробігом найвигідніше купувати. Її опублікували на сайті CarNewsChina.

Експерти CADA провели масштабне дослідження ліквідності електрокарів на китайському ринку. Вони перевірили, наскільки втрачають у ціні популярні електричні моделі за рік володіння.

GAC Aion Y, електромобілі з Китаю, електрокари з Китаю, електрокросовери з Китаю, атво з Китаю, китайські авто Fullscreen
GAC Aion Y
Фото: CarNewsChina

Найчастіше в Україну ввозять б/в електромобілі з Китаю з невеликим пробігом і віком до року. У цій категорії найпривабливішими з погляду ціни є GAC Aion Y, Tesla Model Y шанхайської збірки і ORA Funky Cat — вони найбільше дешевшають за рік експлуатації.

Значна частина моделей з рейтингу вже відомі в Україні, адже продаються у нас. Примітно, що в списку є не тільки китайські автомобілі, а й моделі з інших країн, імпортовані в Піднебесну.

Які електромобілі з Китаю найбільше втрачають у ціні за рік володіння:

  1. GAC Aion Y — втрата 24,4% вартості.
  2. Tesla Model Y — 24,14%.
  3. ORA Funky Cat — 23,92%.
  4. Hozon NETA V — 23,49%.
  5. Leap Motor T03 — 23,1%.
  6. BYD Han — 23,06%.
  7. Chery EQ1 — 22,96%.
  8. Tesla Model 3 — 22,11%.
  9. BYD Song Plus — 21,39%.
  10. Nio ET7 — 21,49%.
  11. Wuling Hongguang Mini EV — 19,36%.
  12. Zeekr 001 — 18,46%.
  13. BYD Dolphin — 18,13%.
  14. Porsche Taycan — 17,48%.
  15. Roewe Clever — 17,15%.

Також у CADA розбили статистику за різними класами електрокарів. Окремо наведено статистику щодо легкових моделей і кросоверів.

Субкомпактні електромобілі з Китаю:

  1. Leap Motor S01 — втрата 34,16% вартості.
  2. ORA Funky Cat — 23,92%.
  3. BYD Dolphin — 18,13%.
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Компактні електромобілі з Китаю:

  1. XPeng P5 — втрата 29,41% вартості.
  2. Volkswagen ID.3 — 29,26%.
  3. GAC Aion S — 26,65%.
  4. BYD e2 — 25,87%.
  5. BYDQin Plus — 25,32%.
Weltmeister e5, електромобілі з Китаю, електрокари з Китаю, електрокросовери з Китаю, атво з Китаю, китайські авто Fullscreen
Weltmeister e5 найбільше втратив у ціні

Середньорозмірні електрокари з Китаю:

  1. Weltmeister e5 — втрата 50,6% вартості.
  2. BMW i3 — 37,65%.
  3. BMW i4 — 31,36%.
  4. XPeng P7 — 28,55%.
  5. Tesla Model 3 — 22,11%.

Преміальні електрокари з Китаю:

  1. IM L7 — втрата 27,96% вартості.
  2. BYD Han — 23,06%.
  3. Nio ET7 — 21,49%.
  4. Zeekr 001 — 18,46%.
  5. Porsche Taycan — 17,48%.
Dongfeng EX1, електромобілі з Китаю, електрокари з Китаю, електрокросовери з Китаю, атво з Китаю, китайські авто Fullscreen
Компактний електрокросовер Dongfeng Nano EX1 представлений в Україні
Фото: autohome.com.cn

Субкомпактні електрокросовери з Китаю:

  1. Dongfeng Nano EX1 — втрата 27,4% вартості.
  2. Geely Geometry E — 26,76%.
  3. Geely EX3 — 26,75%.
  4. BYD Yuan Pro — 24,38%.
  5. Hozon NETA V — 23,49%.
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В Україні з'явилися недорогі комерційні електромобілі з Китаю (фото)

Компактні електрокросовери з Китаю:

  1. XPeng G3 — втрата 27,05% вартості.
  2. Hozon NETA U — 25,15%.
  3. BYD Yuan Plus — 24,47%.
  4. GAC Aion Y — 24,4%.
  5. BYD Song Plus — 21,39%.

Середньорозмірні електрокросовери з Китаю:

  1. Ford Mustang Mach E — втрата 28,88% вартості.
  2. Leap Motor C11 — 28,62%.
  3. BYD Tang — 27,81%.
  4. Nio ES6 — 26,99%.
  5. Tesla Model Y — 24,14%.
BMW iX, електромобілі з Китаю, електрокари з Китаю, електрокросовери з Китаю, атво з Китаю, китайські авто Fullscreen
BMW iX вигідно ввозити з Китаю
Фото: BMW

Великі електрокросовери з Китаю:

  1. BMW iX — втрата 29,64% вартості.
  2. Audi Q5 e-tron — 28,62%.
  3. Tesla Model X — 28,54%.
  4. Nio ES8 — 28,45%.
  5. HiPhi X — 26,36%.

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