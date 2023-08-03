Які електромобілі з Китаю найвигідніше імпортувати в Україну (фото)

Експерти визначили, які вживані електромобілі з Китаю найвигідніше купувати. До переліку лідерів потрапили як китайські моделі, так і моделі Tesla, Ford і BMW.

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За останній час попит на електромобілі з Китаю в Україні різко збільшився. У нашу країну поставляють не тільки нові, а й старі електрокари. Статистика від китайської асоціації автодилерів CADA дає зрозуміти, які авто з Китаю з пробігом найвигідніше купувати. Її опублікували на сайті CarNewsChina.

Експерти CADA провели масштабне дослідження ліквідності електрокарів на китайському ринку. Вони перевірили, наскільки втрачають у ціні популярні електричні моделі за рік володіння.

GAC Aion Y Фото: CarNewsChina

Найчастіше в Україну ввозять б/в електромобілі з Китаю з невеликим пробігом і віком до року. У цій категорії найпривабливішими з погляду ціни є GAC Aion Y, Tesla Model Y шанхайської збірки і ORA Funky Cat — вони найбільше дешевшають за рік експлуатації.

Значна частина моделей з рейтингу вже відомі в Україні, адже продаються у нас. Примітно, що в списку є не тільки китайські автомобілі, а й моделі з інших країн, імпортовані в Піднебесну.

Які електромобілі з Китаю найбільше втрачають у ціні за рік володіння:

GAC Aion Y — втрата 24,4% вартості. Tesla Model Y — 24,14%. ORA Funky Cat — 23,92%. Hozon NETA V — 23,49%. Leap Motor T03 — 23,1%. BYD Han — 23,06%. Chery EQ1 — 22,96%. Tesla Model 3 — 22,11%. BYD Song Plus — 21,39%. Nio ET7 — 21,49%. Wuling Hongguang Mini EV — 19,36%. Zeekr 001 — 18,46%. BYD Dolphin — 18,13%. Porsche Taycan — 17,48%. Roewe Clever — 17,15%.

Також у CADA розбили статистику за різними класами електрокарів. Окремо наведено статистику щодо легкових моделей і кросоверів.

Субкомпактні електромобілі з Китаю:

Leap Motor S01 — втрата 34,16% вартості. ORA Funky Cat — 23,92%. BYD Dolphin — 18,13%.

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Компактні електромобілі з Китаю:

XPeng P5 — втрата 29,41% вартості. Volkswagen ID.3 — 29,26%. GAC Aion S — 26,65%. BYD e2 — 25,87%. BYDQin Plus — 25,32%.

Weltmeister e5 найбільше втратив у ціні

Середньорозмірні електрокари з Китаю:

Weltmeister e5 — втрата 50,6% вартості. BMW i3 — 37,65%. BMW i4 — 31,36%. XPeng P7 — 28,55%. Tesla Model 3 — 22,11%.

Преміальні електрокари з Китаю:

IM L7 — втрата 27,96% вартості. BYD Han — 23,06%. Nio ET7 — 21,49%. Zeekr 001 — 18,46%. Porsche Taycan — 17,48%.

Компактний електрокросовер Dongfeng Nano EX1 представлений в Україні Фото: autohome.com.cn

Субкомпактні електрокросовери з Китаю:

Dongfeng Nano EX1 — втрата 27,4% вартості. Geely Geometry E — 26,76%. Geely EX3 — 26,75%. BYD Yuan Pro — 24,38%. Hozon NETA V — 23,49%.

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Компактні електрокросовери з Китаю:

XPeng G3 — втрата 27,05% вартості. Hozon NETA U — 25,15%. BYD Yuan Plus — 24,47%. GAC Aion Y — 24,4%. BYD Song Plus — 21,39%.

Середньорозмірні електрокросовери з Китаю:

Ford Mustang Mach E — втрата 28,88% вартості. Leap Motor C11 — 28,62%. BYD Tang — 27,81%. Nio ES6 — 26,99%. Tesla Model Y — 24,14%.

BMW iX вигідно ввозити з Китаю Фото: BMW

Великі електрокросовери з Китаю:

BMW iX — втрата 29,64% вартості. Audi Q5 e-tron — 28,62%. Tesla Model X — 28,54%. Nio ES8 — 28,45%. HiPhi X — 26,36%.

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