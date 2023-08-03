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Какие электромобили из Китая выгоднее всего импортировать в Украину (фото)

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Фото: CarNewsChina | Электромобили из Китая активно ввозят в Украину

Эксперты определили, какие б/у электромобили из Китая выгоднее всего покупать. В перечень лидеров попали как китайские модели, так и модели Tesla, Ford и BMW.

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За последнее время спрос на электромобили из Китая в Украине резко увеличился. В нашу страну поставляют не только новые, но и подержанные электрокары. Статистика от китайской ассоциации автодилеров CADA дает понять, какие авто из Китая с пробегом выгоднее всего покупать. Ее опубликовали на сайте CarNewsChina.

Эксперты CADA провели масштабное исследование ликвидности электрокаров на китайском рынке. Они проверили, насколько теряют в цене популярные электрические модели за год владения.

GAC Aion Y, электромобили из китая, электрокары из китая, электрокроссоверы из китая, атво из Китая, китайские авто Fullscreen
GAC Aion Y
Фото: CarNewsChina

Чаще всего в Украину ввозят б/у электромобили из Китая с небольшим пробегом и возрастом до года. В этой категории наиболее привлекательными с точки зрения цены являются GAC Aion Y, Tesla Model Y шанхайской сборки и ORA Funky Cat – они больше всего дешевеют за год эксплуатации.

Значительная часть моделей из рейтинга уже известны в Украине, ведь продаются у нас. Примечательно, что в списке есть не только китайские автомобили, но и модели из других стран, импортированные в Поднебесную.

Какие электромобили из Китая больше всего теряют в цене за год владения:

  1. GAC Aion Y – потеря 24,4% стоимости.
  2. Tesla Model Y – 24,14%.
  3. ORA Funky Cat – 23,92%.
  4. Hozon NETA V – 23,49%.
  5. Leap Motor T03 – 23,1%.
  6. BYD Han – 23,06%.
  7. Chery EQ1 – 22,96%.
  8. Tesla Model 3 – 22,11%.
  9. BYD Song Plus – 21,39%.
  10. Nio ET7 – 21,49%.
  11. Wuling Hongguang Mini EV – 19,36%.
  12. Zeekr 001 – 18,46%.
  13. BYD Dolphin – 18,13%.
  14. Porsche Taycan – 17,48%.
  15. Roewe Clever – 17,15%.

Также в CADA разбили статистику по разным классам электрокаров. Отдельно приведена статистика по легковым моделям и кроссоверам.

Субкомпактные электромобили из Китая:

  1. Leap Motor S01 – потеря 34,16% стоимости.
  2. ORA Funky Cat – 23,92%.
  3. BYD Dolphin – 18,13%.
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Компактные электромобили из Китая:

  1. XPeng P5 – потеря 29,41% стоимости.
  2. Volkswagen ID.3 – 29,26%.
  3. GAC Aion S – 26,65%.
  4. BYD e2 – 25,87%.
  5. BYDQin Plus – 25,32%.
Weltmeister e5, электромобили из китая, электрокары из китая, электрокроссоверы из китая, атво из Китая, китайские авто Fullscreen
Weltmeister e5 больше всего потерял в цене

Среднеразмерные электрокары из Китая:

  1. Weltmeister e5 – потеря 50,6% стоимости.
  2. BMW i3 – 37,65%.
  3. BMW i4 – 31,36%.
  4. XPeng P7 – 28,55%.
  5. Tesla Model 3 – 22,11%.

Премиальные электрокары из Китая:

  1. IM L7 – потеря 27,96% стоимости.
  2. BYD Han – 23,06%.
  3. Nio ET7 – 21,49%.
  4. Zeekr 001 – 18,46%.
  5. Porsche Taycan – 17,48%.
Dongfeng EX1, электромобили из китая, электрокары из китая, электрокроссоверы из китая, атво из Китая, китайские авто Fullscreen
Компактный электрокроссовер Dongfeng Nano EX1 представлен в Украине
Фото: autohome.com.cn

Субкомпактные электрокроссоверы из Китая:

  1. Dongfeng Nano EX1 – потеря 27,4% стоимости.
  2. Geely Geometry E – 26,76%.
  3. Geely EX3 – 26,75%.
  4. BYD Yuan Pro – 24,38%.
  5. Hozon NETA V – 23,49%.
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Компактные электрокроссоверы из Китая:

  1. XPeng G3 – потеря 27,05% стоимости.
  2. Hozon NETA U – 25,15%.
  3. BYD Yuan Plus – 24,47%.
  4. GAC Aion Y – 24,4%.
  5. BYD Song Plus – 21,39%.

Среднеразмерные электрокроссоверы из Китая:

  1. Ford Mustang Mach E – потеря 28,88% стоимости.
  2. Leap Motor C11 – 28,62%.
  3. BYD Tang – 27,81%.
  4. Nio ES6 – 26,99%.
  5. Tesla Model Y – 24,14%.
BMW iX, электромобили из китая, электрокары из китая, электрокроссоверы из китая, атво из Китая, китайские авто Fullscreen
BMW iX выгодно ввозить из Китая
Фото: BMW

Большие электрокроссоверы из Китая:

  1. BMW iX – потеря 29,64% стоимости.
  2. Audi Q5 e-tron – 28,62%.
  3. Tesla Model X – 28,54%.
  4. Nio ES8 – 28,45%.
  5. HiPhi X – 26,36%.

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