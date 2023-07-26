Перший електричний пікап Geely за $25 000 виходить на глобальний ринок (фото)

Radar GD6 має запас ходу до 632 км на одному заряді. На вибір будуть доступні дві версії електропікапа потужністю 268 або 406 сил.

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Zhejiang Geely Holding Group запустила у виробництво свій перший електричний пікап. Модель Radar GD6 (RD6 у Китаї) виходить на глобальний ринок. Про це розповіли на сайті InsideEVs.

У Geely поділилися, що перша партія Radar GD6 на експорт уже зійшла з конвеєра. Виробництвом пікапа займається бренд Radar Auto.

Radar GD6 отримав стильний дизайн з компактними фарами. Між ними знаходиться фальшива решітка радіатора та світлодіодна смуга.

Radar GD6 стане одним з найдоступніших електричних пікапів на ринку Фото: twitter.com/GeelyGroup

Габарити Radar GD6:

довжина — 5260 мм;

ширина — 1900 мм;

висота — 1830 мм;

колісна база — 3120 мм.

Radar GD6 запропоновано з трьома акумуляторними батареями місткістю 63, 86 або 100 кВт⋅год. Вони дають змогу проїхати до 400, 550 або 632 км на одному заряді відповідно.

Пікап оснащується одним або двома електромоторами. Базова силова установка видає потужність 268 к.с., а топовий варіант пропонує 406 сил.

Однією з головних особливостей Radar GD6 є можливість заряджати інші пристрої та електромобілі. Пікап можна використовувати як пересувний повербанк, якщо в цьому є необхідність.

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Вартість Radar GD6 у Китаї становить від 178 800 до 228 800 юанів (від 25 000 до 32 000 доларів). Поки невідомо, скільки коштуватиме пікап на глобальному ринку.

Раніше Фокус писав, що в інтернет потрапили фото Geely Emgrand L 2024 модельного року.