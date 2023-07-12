Ціна $14 500 і запас ходу 1000 км: розсекречено новий Geely Emgrand (фото)

Новий Geely Emgrand L зміниться зовні та стане стриманішим на вигляд. У лінійці моделі вперше з'явиться економічна гібридна версія.

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В інтернет потрапили фото Geely Emgrand L 2024 модельного року. Бюджетний седан пройде оновлення і отримає гібридну версію. Про це повідомляє сайт Autohome.

Новий Geely Emgrand L став стриманішим на вигляд. Пішла в минуле величезна решітка радіатора — вона тепер тоненька. У седана нові довгасті фари і більш масивний передній бампер. Ззаду освіжені ліхтарі.

Седан отримає 246-сильну гібридну версію Фото: autohome.com.cn

Розміри Geely Emgrand L 2024:

довжина — 4735 мм;

ширина — 1815 мм;

висота — 1478 мм;

колісна база — 2700 мм.

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На фото потрапила гібридна версія моделі — новинка в лінійці. Седан Geely Emgrand L оснащений 1,5-літровим бензиновим турбодвигуном Volvo і електромотором сумарною потужністю 246 к. с.

Гібрид зможе проїхати 100 км на електротязі Фото: autohome.com.cn

Гібрид Geely Emgrand L здатний проїхати 100 км в електричному режимі, а загальний запас ходу на бензині та електротязі становить 1000 км. Така версія коштуватиме в еквіваленті 14 500 доларів, а ось бензиновий 177-сильний варіант буде дешевшим — приблизно від $12 500.

Раніше Фокус повідомляв, що Geely презентували спортивний седан з витратою 4,5 л на 100 км.

Також ми писали, що Geely і Volvo створили потужного конкурента Subaru WRX.