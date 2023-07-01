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Новітній китайський електромобіль загубив батарею під час руху (відео)

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Батарея Geely Cao Cao 60 вивалилася з днища

Електрокар Geely Cao Cao 60 оснащений швидкознімною батареєю, яку можна замінити на спеціальній станції. З цієї причини її кріплення до шасі є слабким.

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У китайському місті Ченду сталася нестандартна ДТП. У електромобіля Geely Cao Cao 60 просто на ходу відвалилася акумуляторна батарея. Відео опублікував у Twitter блогер ray4tesla.

У ролику видно, що ціла батарея Geely Cao Cao 60 випала з днища і опинилася на асфальті. Природно, після цього електрокар не зміг продовжувати рух.

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Батарею Geely Cao Cao 60 можна швидко замінити на спеціальних станціях
Фото: Geely

Причиною інциденту, найімовірніше, є слабке кріплення батареї, що зумовлено незвичайною конструкцією електрокара. Річ у тім, що в Geely Cao Cao 60 батарея виконана швидкознімною — її можна замінити на спеціальних станціях лише за 5 хвилин.

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Таким чином електромобіль не доведеться заряджати — замість цього йому встановлять свіжу батарею. До того ж, це дає змогу продавати авто за нижчою ціною без батареї та її здавати в лізинг.

Суббренд Geely Cao Cao запустили в Китаї лише три місяці тому. Під цією маркою випускатимуть недорогі електрокари.

Бюджетний електричний купе-кросовер Geely Cao Cao 60 коштує від 17 400 доларів. Він оснащений 163-сильним мотором, а його запас ходу становить 415 км.

Раніше Фокус розповідав, що в центрі Києва в ДТП потрапили рідкісний суперкар Lamborghini і кросовер Maserati.

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