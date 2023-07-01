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Авто

Новейший китайский электромобиль потерял батарею прямо во время движения (видео)

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Батарея Geely Cao Cao 60 вывалилась из днища

Электрокар Geely Cao Cao 60 оснащен быстросъемной батареей, которую можно заменить на специальной станции. По этой причине ее крепление к шасси является слабым.

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В китайском городе Чэнду произошло нестандартное ДТП. У электромобиля Geely Cao Cao 60 прямо на ходу отвалилась аккумуляторная батарея. Видео опубликовал в Twitter блогер ray4tesla.

В ролике видно, что целая батарея Geely Cao Cao 60 выпала из днища и оказалась на асфальте. Естественно, после этого электрокар не смог продолжать движение.

Geely Cao Cao 60, ДТП электромобиль, электромобиль Geely Fullscreen
Батарею Geely Cao Cao 60 можно быстро заменить на специальных станциях
Фото: Geely

Причиной инцидента, скорее всего, является слабое крепление батареи, что обусловлено необычной конструкцией электрокара. Дело в том, что в Geely Cao Cao 60 батарея выполнена быстросъемной – ее можно заменить на специальных станциях всего за 5 минут.

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Таким образом электромобиль не придется заряжать – вместо этого ему установят свежую батарею. К тому же, это позволяет продавать авто по более низкой цене без батареи и ее сдавать в лизинг.

Суббренд Geely Cao Cao запустили в Китае всего три месяца назад. Под этой маркой будут выпускать недорогие электрокары.

Бюджетный электрический купе-кроссовер Geely Cao Cao 60 стоит от 17 400 долларов. Он оснащен 163-сильным мотором, а его запас хода составляет 415 км.

Ранее Фокус рассказывал, что в центре Киева в ДТП попали редкий суперкар Lamborghini и кроссовер Maserati.

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