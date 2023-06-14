ДТП на полмиллиона: в центре Киева столкнулись элитные Lamborghini и Maserati (видео)

В ДТП в Киеве попали премиальный кроссовер Maserati Levante и редкий лимитированный Lamborghini Huracan Fluo Capsule. Стоимость эксклюзивного суперкара составляет 400 000 долларов.

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В центре Киева произошло "дорогое" ДТП. На столичном бульваре Леси Украинки столкнулись Lamborghini и Maserati общей стоимостью около полумиллиона долларов. Об этом сообщает сайт ТопЖир.

Кроссовер Maserati Levante врезался в едущий перед ним суперкар Lamborghini Huracan. Причины ДТП не называются, но зачастую в таких случаях имеет место несоблюдение безопасной дистанции.

ДТП в Киеве – одно из самых дорогих в нашей стране за 2023 год. Новый Maserati Levante стоит около 100 000 долларов. Суперкар Lamborghini Huracan гораздо дороже – примерно 400 000 долларов.

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Дело в том, что в аварию попала очень редкая лимитированная версия Lamborghini Huracan Fluo Capsule. Такое купе отличается от стандартной модели особыми яркими цветами кузова и эксклюзивной отделкой салона.

Суперкар Lamborghini Huracan Fluo Capsule оснащен 5,2-литровым V10 мощностью 640 л. с. и полным приводом. Он разгоняется до 100 км/ч за 2,9 с и развивает 325 км/ч.

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